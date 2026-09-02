ŞİÖ devlet başkanları nükleer güvenlik bildirisini kabul etti

BİŞKEK, 2 Eylül (Xinhua) -- Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi, çok taraflı nükleer emniyet ve güvenlik ortaklığının güçlendirilmesine ilişkin bildiriyi kabul etti.

Salı günü kabul edilen bildiride örgüte üye ülkeler, her ülkenin kendi nükleer güvenliğinden tamamen sorumlu olduğunu, nükleer emniyetin sorumluluğunun ise nükleer tesisin işletmecisine ve tesisin bulunduğu ülkeye ait olduğunu teyit etti.

Üye ülkeler, nükleer malzemelerin ve diğer radyoaktif maddelerin kaçakçılığı, bilgisayar güvenliği de dahil olmak üzere nükleer tesisler ve altyapıya yönelik tehditler ve nükleer terör riskleri konusunda derin endişe duyduklarını ifade etti.

Üye ülkeler bildiride, barışçıl nükleer tesislere yönelik her türlü saldırıyı veya saldırı tehdidini de güçlü şekilde kınadı. Bunları uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendiren üye ülkeler, uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturan bu tür eylemlerden kaçınılması çağrısında bulundu.

Bildiriye göre üye ülkeler, nükleer ve radyolojik acil durumların önlenmesi ve nükleer malzemeler, diğer radyoaktif malzemeler ve ilgili tesislerin fiziki güvenliğinin sağlanması için etkili önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Bildiride, nükleer malzemeler ve diğer radyoaktif maddelere yönelik ulusal kontrol mekanizmasının güçlendirilmesi, ortak eğitim, bilimsel araştırma ve teknoloji projelerinin geliştirilmesi, işbirliğinin genişletilmesi ve nükleer tesislerin güvenli işletilmesi alanındaki ileri uygulama ve deneyimler konusunda bilgi alışverişinde bulunulmasının önemine de dikkat çekildi.

Üye ülkeler ayrıca kendi yetkili makamları arasında tatbikat ve eğitimler düzenleme, erken uyarı sistemlerini güçlendirme ve hassas bilgilerin güvenliğini ve gizliliğini koruyarak gerektiğinde teknik verileri, tahmin modellerini ve analitik bilgileri gerçek zamanlı olarak paylaşma konusunda mutabık kaldı.