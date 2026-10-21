ŞİÖ ülkeleri Duşanbe bildirisinde yerel para birimiyle ödeme payını artıracak - Son Dakika
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ŞİÖ ülkeleri Duşanbe bildirisinde yerel para birimiyle ödeme payını artıracak

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ŞİÖ ülkeleri Duşanbe bildirisinde yerel para birimiyle ödeme payını artıracak
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ŞİÖ'ye üye ülkeler, Duşanbe'deki 25. toplantı sonrası ortak bildiride ekonomik ve ticari işbirliğini öncelikli çalışma alanı ilan etti. Bildiride yerel para birimleriyle ödemelerin payının kademeli artırılacağı da kaydedildi.

DUŞANBE, 21 Ekim (Xinhua) -- Shanghai İşbirliği Örgütü'ne üye ülkeler, ekonomik ve ticari işbirliğini örgütün öncelikli çalışma alanlarından biri olarak belirledi.

Üye ülkeler, salı günü Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Üye Devletler Hükümet Başkanları Konseyi 25. Toplantısı'nın ardından ortak bildiri yayımladı. Bildiride, bankacılık ve finans sektörlerinde karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinin derinleştirilmesi, bilgi, deneyim ve en iyi uygulamaların paylaşılması ve finansal hizmetler piyasasının gelişimi için elverişli bir ortam oluşturulması gerektiği ifade edildi.

İlgili üye ülkelerin işbirliğini sürdüreceğini belirten bildiride, yerel para birimleriyle yapılan ödemelerin payının kademeli olarak artırılacağı kaydedildi.

Ortak bildiride ilgili üye ülkelerin Shanghai İşbirliği Örgütü Kalkınma Bankası'nın kurulmasında kaydettiği ilerlemeler teyit edilirken, bu doğrultudaki çalışmaların sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

Üye ülkeler ayrıca istikrarlı, şeffaf ve öngörülebilir bir ticaret ortamının teşvik edilmesini sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Bildiride, kapsamlı ekonomik işbirliğinin genişletilmesi, yatırım ortamının daha da iyileştirilmesi ile ortak girişimlerin ve yatırım projelerinin güçlü biçimde desteklenmesi çağrısına yer verildi.

Kaynak: Xinhua
EkonomiFinansGüncelDünyaSon Dakika

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