Sırakaya'dan Gurbetçilere Hoş Geldin Ziyareti - Son Dakika
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Sırakaya'dan Gurbetçilere Hoş Geldin Ziyareti

02.07.2026 16:34
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Zafer Sırakaya, Kapıkule'de gurbetçilerle buluşarak sınır kapısı işlemleri hakkında bilgi verdi.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerle bir araya geldi.

Yurt dışında yaşayan Türklerin, ülkeye giriş ve çıkışlarında uygulanan önlemler ve yapılan işlemlerle ilgili bilgi alan Sırakaya, gümrük sahasında incelemede bulundu.

Gümrük sahasını gezen Sırakaya, yurda giriş yapan gurbetçilerle sohbet etti, çocuklara oyuncak hediye etti.

Sırakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl en az iki defa gurbetçi vatandaşlarla Türkiye'ye giriş ve dönüşlerinde bir araya geldiklerini söyledi.

Yurt dışında yaşayan yaklaşık 7,5 milyon Türk vatandaşının Türkiye ile bağlarını güçlü şekilde sürdürdüğünü belirten Sırakaya, "Onun için onların memleketlerine gelişi, Türkiye'ye gelişi sadece bir seyahat değil bir vuslattır." İfadelerini kullandı.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların, özellikle genç nesillerin Türkiye ile bağlarının güçlenmesi için çalıştıklarını ifade eden Sırakaya, Cumhurbaşkanı'nın selamlarını da vatandaşlara ileteceklerini dile getirdi.

Yaz döneminde sınır kapılarında yoğunluk yaşandığını belirten Sırakaya, Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Edirne Valiliği koordinasyonunda gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.

Bulgaristan ve Yunanistan makamlarıyla koordinasyon toplantılarının yapıldığını aktaran Sırakaya, Kapıkule, Hamzabeyli, Dereköy, İpsala ve Pazarkule sınır kapılarında 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verileceğini söyledi.

Gümrüklerde kullanılan bilgisayar sistemlerinin 90 yeni nesil cihazla yenilendiğini ifade eden Sırakaya, vatandaşların dinlenebilmesi için sosyal alanların da genişletildiğini belirtti.

Günlük yaklaşık 5 bin aracın giriş yaptığı sınır kapılarında, 13-14 Temmuz'da günlük araç sayısının 10 bin, yolcu sayısının ise 40 ila 50 bine ulaşmasının beklendiğini dile getiren Sırakaya, vatandaşların sınır kapılarındaki yoğunluğu trakya.ticaret.gov.tr adresinden anlık takip ederek daha az yoğun olan kapıları tercih edebileceğini söyledi.

Personel takviyesi yapıldı

Sırakaya, yaz döneminde sınır kapılarında görev yapmak üzere 137 gümrük personeli ile 89 emniyet personelinin görevlendirildiğini belirterek, bu destek sayesinde pasaport ve gümrük işlemlerinin daha hızlı yürütüleceğini kaydetti.

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşların izinlerini mutlu ve huzurlu geçirmesini dileyen Sırakaya, şunları kaydetti:

"Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz' diyoruz. Yolları inşallah açık olsun. Gönülleri inşallah ferah olsun. Tatilleri inşallah bereketli olsun. Burada sevdikleriyle birlikte gerçekleştirmiş olacakları tatilde sağlıklı, muhabbetli, huzurlu bir dönem geçirmelerini temenni ediyoruz.

Ben bir kez daha Türkiye'mizin gücüne güç katan ve yurt dışında bulunmuş oldukları yerde Türkiye'mizi en güzel şekilde temsil eden bu kardeşlerimizin her birine kendilerine sevgilerimizi, saygılarımızı ifade ederken 'hoş geldiniz' diyorum.

Edirne Valiliğinin de güzergah üzerindeki dinlenme tesisleri ve konaklama alanlarında güvenlik tedbirlerini artırdığını ifade eden Sırakaya, gurbetçilerin huzurlu ve güvenli bir yolculuk geçirmeleri için tüm önlemlerin alındığını sözlerine ekledi.

Sırakaya'ya ziyaretinde Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Jandarma Komutanı Albay Kasım Ermiş, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Vali Yardımcısı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Vali Yardımcısı Kapıkule Mülki İdare Amiri Şevket Atlı, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı Ahmet Alemdar, Dış Ticaret Bölge Müdürü Ali Topçu ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sırakaya'dan Gurbetçilere Hoş Geldin Ziyareti - Son Dakika

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