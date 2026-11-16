Sırakaya, IKBY'deki parti lideri Abdülaziz ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü

Sırakaya, IKBY'deki parti lideri Abdülaziz ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, IKBY'deki Kürdistan İslami Hareket Partisi Genel Başkanı İrfan Ali Abdülaziz ve heyetiyle AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü. Sırakaya, Türkiye-IKBY ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin görüşüldüğünü belirtti.
AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Kürdistan İslami Hareket Partisi Genel Başkanı İrfan Ali Abdülaziz ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.
Sırakaya, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Şuay Nilhan Açıkalın ile IKBY Kürdistan İslami Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Şeyh İrfan Ali Abdülaziz ve beraberindeki heyetle bir araya gelerek, Türkiye ile IKBY arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk."
Kaynak: AA
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