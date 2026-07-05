Sırakaya Melbourne'de Türk Toplumu ile Buluştu

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Avustralya'nın Melbourne kentinde Türk toplumunun temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, iş insanları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Sırakaya, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte, Melbourne 3ZZZ Türk Radyosu'nun canlı yayınına katıldı.

Yayına, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Kenan Aslan ve Türkiye'nin Melbourne Başkonsolosu Doğan Ferhat Işık ile katılan Sırakaya, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Program kapsamında UID Melbourne Ofisi'nin açılışını yapan Sırakaya, burada yaptığı konuşmada, UID'nin Avustralya'daki Türk toplumunun sorunlarını ilgili makamlara aktarma ve Türkiye ile diaspora arasında köprü vazifesi görme açısından önemli bir görev üstleneceğini ifade etti.

Zafer Sırakaya, insanlığın yaşatılması için sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğine işaret etti.

Daha sonra Türk girişimciye ait bir yiyecek firmasını ziyaret eden Sırakaya, firma yetkililerinden işletme hakkında bilgi aldı ve Türkiye'den getirilen ürünleri inceledi.

Thomastown Türk İslam Merkezini de ziyaret eden Sırakaya, farklı etnik kökenlerden oluşan cami cemaatiyle sohbet ederek vatandaşların talep ve görüşlerini dinledi.

Programının devamında Keysborough Türk İslam Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Mount Hira College'ı (Hira Dağı Koleji) ziyaret eden Sırakaya, burada Kolej Yöneticisi Tuğrul Usta'dan okul ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, daha sonra bölgede yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Sırakaya, Melbourne programının ilk gününü, bir Türk restoranında düzenlenen akşam yemeği programıyla tamamladı. Yemekte Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelen Sırakaya, katılımcılarla çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.