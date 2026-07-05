Sırakaya Melbourne'de Türk Toplumu ile Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sırakaya Melbourne'de Türk Toplumu ile Buluştu

05.07.2026 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zafer Sırakaya, Melbourne'de Türk toplumuyla buluşarak sorunları dinledi ve UID ofisinin açılışını yaptı.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Avustralya'nın Melbourne kentinde Türk toplumunun temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, iş insanları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Sırakaya, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte, Melbourne 3ZZZ Türk Radyosu'nun canlı yayınına katıldı.

Yayına, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Kenan Aslan ve Türkiye'nin Melbourne Başkonsolosu Doğan Ferhat Işık ile katılan Sırakaya, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Program kapsamında UID Melbourne Ofisi'nin açılışını yapan Sırakaya, burada yaptığı konuşmada, UID'nin Avustralya'daki Türk toplumunun sorunlarını ilgili makamlara aktarma ve Türkiye ile diaspora arasında köprü vazifesi görme açısından önemli bir görev üstleneceğini ifade etti.

Zafer Sırakaya, insanlığın yaşatılması için sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğine işaret etti.

Daha sonra Türk girişimciye ait bir yiyecek firmasını ziyaret eden Sırakaya, firma yetkililerinden işletme hakkında bilgi aldı ve Türkiye'den getirilen ürünleri inceledi.

Thomastown Türk İslam Merkezini de ziyaret eden Sırakaya, farklı etnik kökenlerden oluşan cami cemaatiyle sohbet ederek vatandaşların talep ve görüşlerini dinledi.

Programının devamında Keysborough Türk İslam Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Mount Hira College'ı (Hira Dağı Koleji) ziyaret eden Sırakaya, burada Kolej Yöneticisi Tuğrul Usta'dan okul ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, daha sonra bölgede yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Sırakaya, Melbourne programının ilk gününü, bir Türk restoranında düzenlenen akşam yemeği programıyla tamamladı. Yemekte Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelen Sırakaya, katılımcılarla çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA

Zafer Sırakaya, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Kültür, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırakaya Melbourne'de Türk Toplumu ile Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Devrim Muhafızları’nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı
Şahan Gökbakar’dan Deniz Göktaş’ın tutuklanmasına tepki Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı İşsizlik Sigortası Fonu’nda oran yüzde 50’ye çıkarıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı
Seri tacizcinin yeni vukuatı Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu Erdal Beşikçioğlu’ndan sürpriz karar Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar
6 ilde “modem dolandırıcılığı“ operasyonu: 31 kişi tutuklandı 6 ilde "modem dolandırıcılığı" operasyonu: 31 kişi tutuklandı

17:05
Balıkesir’de 3 ayrı noktada peş peşe yangın
Balıkesir'de 3 ayrı noktada peş peşe yangın
15:59
46 milyon 666 bin 666 liralık rekor teklif 666’ncı Kırkpınar Ağası belli oldu
46 milyon 666 bin 666 liralık rekor teklif! 666'ncı Kırkpınar Ağası belli oldu
15:38
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia Macron’dan Türkiye talimatı geldi
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron'dan Türkiye talimatı geldi
15:03
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası’nın az gollü geçmesi
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi
14:44
Kuyumcularda yeni dönem Sahte altın artık saniyeler içinde tespit ediliyor
Kuyumcularda yeni dönem! Sahte altın artık saniyeler içinde tespit ediliyor
13:28
Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum
Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 17:09:27. #7.13#
SON DAKİKA: Sırakaya Melbourne'de Türk Toplumu ile Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.