Şiran'da 10. Tomara Festivali Coşkusu
Şiran'da 7-8 Ağustos'ta düzenlenen festivalde etkinlikler ve Selçuk Balcı konseri yapıldı.
Şiran 10. Tomara Kültür ve Turizm Festivali düzenlendi.
Şiran ilçesinde 7-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Şiran 10. Tomara Kültür ve Turizm festivali kapsamında çeşitli etkinlikler yapıldı.
İlçede sabah başlayan festivalde gün içerisinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Yerel sanatçıların ardından düzenlenen Selçuk Balcı konseriyle festival sona erdi.
Kaynak: AA
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