Sırbistan Bakanı Ristic'in Kosova'ya Girişi Yasaklandı

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Sırbistan Enformasyon ve Telekomünikasyon Bakanı Dejan Ristic'in Kosova'ya girişine izin verilmediği bildirildi.

Sırbistan Enformasyon ve Telekomünikasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, Ristic'in, Kosova'da haftalık Sırpça yayın yapan "Jedinstvo" gazetesinin 80'inci yıl dönümü programına katılma planının Kosovalı yetkililere iletildiği belirtildi.

Açıklamada, ziyarete ilişkin tüm prosedürlerin uygun bir şekilde yerine getirildiği ancak Kosovalı yetkililerin sınır geçişinden bir saat önce Ristic'in ülkeye girişini yasakladığı kaydedildi.

Ristic'in Kosova'ya girişine izin verilmemesinin "uluslararası toplum tarafından kınanması" çağrısı yapılan açıklamada, "Kosova'daki Sırp toplumunun temel insan haklarının koruması gerektiği" vurgusu yapıldı.

Öte yandan, Ristic'in 2021 yılında Sırbistan Ulusal Kütüphanesi Müdürü olarak görev yaptığı dönemde de Kosova'ya alınmadığı öğrenildi.