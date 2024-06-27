Sırbistan Cumhurbaşkanı, Milli Takımın Hırvatistan'a ait hava yolu şirketiyle gitmesine kızdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sırbistan Cumhurbaşkanı, Milli Takımın Hırvatistan'a ait hava yolu şirketiyle gitmesine kızdı

Sırbistan Cumhurbaşkanı, Milli Takımın Hırvatistan\'a ait hava yolu şirketiyle gitmesine kızdı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan Milli Futbol Takımı'nın, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) Hırvatistan'a ait hava yolu şirketiyle gitmesine öfkelendi. Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ana Brnabic, durumu utanç verici olarak nitelendirerek, sorumluların tespit edilmesini beklediğini belirtti. Sırbistan, EURO 2024'te C Grubu'nu sonuncu tamamlayarak turnuvaya veda etti.

27.06.2024 00:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan Milli Futbol Takımı'nın, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) Hırvatistan'a ait hava yolu şirketiyle gitmesine kızdı.

Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ana Brnabic, yerel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Vucic'in, Sırbistan Milli Takımı'nın Almanya'ya Hırvatistan'a ait hava yolu şirketiyle gitmesine öfkelendiğini ifade etti.???????

Brnabic, durumun utanç verici olduğunu belirterek, sorumluların tespit edilmesini beklediğini kaydetti.

Uçuşun Sırbistan hava yolu şirketi AirSerbia ile yapılmasının gurur verici olabileceğini dile getiren Brnabic, söz konusu açıklamayı, kamuoyunun milli takımı desteklemesini engellememek adına daha önce yapmadıklarını söyledi.

Bu arada Sırbistan, EURO 2024'te İngiltere, Danimarka ve Slovenya'nın yer aldığı C Grubu'nu 2 puanla sonuncu tamamlayarak turnuvaya veda etti.

Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Hırvatistan, Sırbistan, Almanya, Futbol, Dış Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırbistan Cumhurbaşkanı, Milli Takımın Hırvatistan'a ait hava yolu şirketiyle gitmesine kızdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:58 Türkiye gri listeden çıktı mı Bakan Şimşek’in “Başardık“ paylaşımı büyük ses getirdi Türkiye gri listeden çıktı mı? Bakan Şimşek'in "Başardık" paylaşımı büyük ses getirdi
10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
10:15 İran yeni Cumhurbaşkanını seçiyor 4 adaylı yarışta bir favori var İran yeni Cumhurbaşkanını seçiyor! 4 adaylı yarışta bir favori var
10:09 3 yaşındaki çocuğa “yanlışlıkla“ 2 buçuk yıl kemoterapi uyguladılar 3 yaşındaki çocuğa "yanlışlıkla" 2 buçuk yıl kemoterapi uyguladılar
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
11:33 Rafa Silva’dan rekor imza Sahaya çıkmadan tarihe geçti Rafa Silva'dan rekor imza! Sahaya çıkmadan tarihe geçti
11:18 Çocuk parkında dehşete düşüren olay Kanlar içinde yatan şahsı görenler telefona sarıldı Çocuk parkında dehşete düşüren olay! Kanlar içinde yatan şahsı görenler telefona sarıldı
10:55 Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu
10:50 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
10:48 Kimse ondan bunu beklemiyordu Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a sürpriz çağrı Kimse ondan bunu beklemiyordu! Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a sürpriz çağrı
10:40 Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 12:04:03. #1.13#
SON DAKİKA: Sırbistan Cumhurbaşkanı, Milli Takımın Hırvatistan'a ait hava yolu şirketiyle gitmesine kızdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement