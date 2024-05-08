Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Çin'in meşru tutumunu desteklediğini söyledi

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BELGRAD, 8 Mayıs (Xinhua) -- Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Taiwan meselesi ve temel çıkarları ilgilendiren diğer konularda Çin'in meşru tutumunu kararlılıkla desteklediklerini söyledi.

Çarşamba günü konuk Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile görüşen Vucic, dünyada tek Çin olduğunu ve Sırbistan'ın Çin'i azimli ve tereddütsüz şekilde kararlılıkla desteklemeye devam edeceğini belirtti.