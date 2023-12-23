 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Çin yapımı otoyolun açılışını duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Çin yapımı otoyolun açılışını duyurdu

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Valjevo'da Çinli Shandong Yüksek Hızlı Grup Limited Şirketi tarafından inşa edilen Lajkovac-Valjevo otoyolunun 12 km'lik kısmının Cumartesi günü trafiğe açılacağını duyurdu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Çin yapımı otoyolun açılışını duyurdu
23.12.2023 - 16:33,
Abone Ol

VALJEVO, 23 Aralık (Xinhua) -- Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic (Ortada), Sırbistan'ın Valjevo kentinde Çinli Shandong Yüksek Hızlı Grup Limited Şirketi tarafından inşa edilen Lajkovac-Valjevo otoyolunun şantiyesini ziyareti sırasında tanıtımları dinliyor, 22 Aralık 2023.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Cuma günü şantiyeyi ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Sırbistan'ın batısındaki Lajkovac ve Valjevo şehirlerini birbirine bağlayan Çin yapımı otoyolun 12 km'lik kısmının Cumartesi günü trafiğe açılmasının planlandığını söyledi. (Fotoğraf: Wang Wei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Sırbistan, Shandong, Çin, Ulaşım, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Çin yapımı otoyolun açılışını duyurdu - Son Dakika


16:35
Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak
16:25
Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak
16:02
13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı 13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı
15:42
Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu
15:33
Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı
15:28
Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu
15:10
Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:07
Boşanma aşamasındaki kadın parkta vurulup öldürüldü Boşanma aşamasındaki kadın parkta vurulup öldürüldü

Son Dakika
16:35 Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak
16:25 Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak
16:02 13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı
15:42 Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu
15:33 Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı
15:28 Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu
15:10 Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:07 Boşanma aşamasındaki kadın parkta vurulup öldürüldü
15:00 İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği başlıyor! Kişi başı 1,5 milyon lira destek sağlanacak
14:47 Hamas, İsrail askerlerini İsrail füzeleriyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 17:11:52. #1.11#
SON DAKİKA: Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Çin yapımı otoyolun açılışını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement