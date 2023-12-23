Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Çin yapımı otoyolun açılışını duyurdu

VALJEVO, 23 Aralık (Xinhua) -- Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic (Ortada), Sırbistan'ın Valjevo kentinde Çinli Shandong Yüksek Hızlı Grup Limited Şirketi tarafından inşa edilen Lajkovac-Valjevo otoyolunun şantiyesini ziyareti sırasında tanıtımları dinliyor, 22 Aralık 2023.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Cuma günü şantiyeyi ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Sırbistan'ın batısındaki Lajkovac ve Valjevo şehirlerini birbirine bağlayan Çin yapımı otoyolun 12 km'lik kısmının Cumartesi günü trafiğe açılmasının planlandığını söyledi. (Fotoğraf: Wang Wei/Xinhua)
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