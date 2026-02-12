Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

12.02.2026 20:22
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın Balkan Barış Platformu inisiyatifini destekliyorum.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın Balkan Barış Platformu inisiyatifini destekliyorum. Bu son derece önemli ve eğer tabii ki bir davet iletilirse bu inisiyatifi de kabul ederim." dedi.

Vucic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı ikili ve heyetler arası görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Aleksandar Vucic, birbirini uzun zamandır tanıyan iki dost ülke olarak çok açık ve güzel görüşmeler gerçekleştirdiğini ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, tarafların birbirine saygıyla yaklaştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece Türkiye ve bölgede değil, aynı zamanda dünyada büyük bir lider olduğunun altını çizen Vucic, görüşmede vardıkları sonuçların önemini vurguladı.

Vucic, birkaç yıl önce iki ülke arasındaki 800-900 milyon dolarlık ticaret hacmini 5 milyar dolara yükseltme hedefi belirlendiğinde buna yönelik şüpheci bir yaklaşım sergilediğini aktararak, "Şu anda 3,5 milyara (dolar) ulaşmış durumdayız. Sayın Cumhurbaşkanının bir hedef olarak belirlediği şey aslında iyi bir yöntemdi. Bunu ifade ettiği için de son derece büyük bir mutluluk duyuyorum." dedi.

"Sırbistan, Türkiye'den çok daha küçük bir ülke. Türkiye için en önemli ortak olamayacağımızı biliyoruz. Ama Türkiye, Sırbistan için son derece önemli bir ortak." diye konuşan Vucic, Türkiye'nin siyasi, ekonomik, askeri ve savunma alanlarında oynadığı önemli rolün farkında olduklarını anlattı."

Vucic, Türkiye'nin Sırbistan'daki yatırımlarını toplantıda ele aldıkları bilgisini paylaşarak, Türk firmalarının özellikle Sırbistan'ın gelir düzeyi düşük bölgelerinde yaptığı yatırımlar ve bunların oluşturduğu iş fırsatlarının bazı Sırplarca bilinmediğini söyledi.

"Ümit ediyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkemize gerçekleştireceği en büyük ziyareti organize edeceğiz." diyen Vucic, Kraljevo, Sancak bölgesi, Novi Pazar ve Jarinje'ye ilişkin ulaştırma ve altyapı projelerine imza atacaklarını bildirdi."

Vucic, Türk firmalarının kara yolu projelerinin yanı sıra Belgrad-Niş şehirleri arasındaki demir yolu projesi ihalesini kazandığına işaret ederek, "Özellikle iş çevreleri için son derece önemli olan Sofya-Budapeşte bağlantı projesini de kazandılar." diye konuştu.

Bağlantı projesinin Türk, Sırp ve başka ülkelerden turistler için kolaylık sağlayacağından bahseden Vucic, yabancıların İstanbul üzerinden Türkiye'deki başka şehirleri de ziyaret edebileceğine dikkati çekti.

Vucic, Türk firmalarının Sırbistan'da güvende hissetmelerini istediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti

Vucic, Türkiye'nin 2027'de Sırbistan'da düzenlenecek EXPO'ya katılmayı kabul etmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, hem Erdoğan'a hem de dış politika ekibine teşekkürlerini sundu.

Bu katılımın Sırbistan için çok anlamlı olduğunu ifade eden Vucic, Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti sırasında zaman ayırabilirse Belgrad ve Sancak bölgelerini ziyaret edebileceklerini ve bu bölgelerdeki gelişmeleri değerlendirebileceklerini aktardı.

Vucic, bu bölgelerdeki halkın Erdoğan'ı çok sıcak şekilde karşılayacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son olarak ortak komitemizden bahsettik. Önümüzdeki ay itibariyle çok yoğun bir program olacak. Bizim tarafımızdan bir eş başkan atandı ve 26'sında yine parlamentoda dostluk grubu kurulacak dolayısıyla bizim geciktiğimiz, bizim sorumluluğumuzda bulunan birçok konu artık çözümlenmiş olacak. Bu konuda düzeltici adımlar atıldı. Bu şekilde, önümüzdeki dönemde son derece somut sonuçlara ulaşabileceğiz. Şu aşamaya kadar yaptıklarımız da beni çok memnun ediyor."

Balkan Barış Platformu vurgusu

Erdoğan'ın Balkan Barış Platformu girişiminin son derece önemli olduğunu bildiren Vucic, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan Barış Platformu inisiyatifini destekliyorum. Bu son derece önemli ve eğer tabii ki bir davet iletilirse bu inisiyatifi de kabul ederim. Eminim ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bununla birlikte başka inisiyatifleri, girişimleri de olacaktır." ifadelerini kullandı.

Vucic, Balkanlarda halkları bir araya getirmenin çok önemli olduğuna vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan çok daha deneyimli bir lider. Zaman zaman ben bir şey söylüyorum ve Sayın Cumhurbaşkanı her zaman bunu çok beğenmeyebiliyor. Ama çok akil bir kişi olduğu için aslında biraz buradaki tozun ortadan kalkmasını bekliyor. Barışın nasıl tesis edilmesi gerektiğini çok iyi bilen bir lider olarak, bu konuda her zaman bizi dinlediğiniz, dinlemek istediğiniz için teşekkür etmek istiyorum."

Barışı korumak isteyen, gerçek liderlere saygı duyan bir ülkeden geldiğine işaret eden Vucic, Erdoğan'ın liderliğine çok saygı duyduklarını aktardı.

Vucic, Erdoğan'ın ziyaretini büyük bir istekle beklediğini ve bunun için büyük bir hazırlık yapacaklarını ifade etti.

Batı Balkanlar'da birçok konuyla ilgili bir görüş teatisinde bulunduklarına dikkati çeken Vucic, "Bugün ilk defa askeri ve teknik alandaki işbirliğinden, ordular arasındaki işbirliğinden bahsettik. Eğer bir işbirliği gerçekleştirebilirsek, burada hep birlikte barışı koruyabileceğimize ve bütün uluslar için güzel bir gelecek sağlayabileceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Vucic, misafirperverliğinden dolayı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Dünyadaki misafirperverliği Türkiye'deki misafirperverlikle karşılaştırmak her zaman çok zor, ancak siz bizim misafirimiz olduğunuzda en azından size de bu hissiyatı yaşatmak istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Sırbistan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

