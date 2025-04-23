Sırbistan\'da 23 Nisan Etkinlikleri

Sırbistan'da Türkiye Maarif Vakfının (TMV) başkent Belgrad ile Novi Pazar ve Sjenica şehirlerindeki okullarında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Belgrad'da gerçekleştirilen etkinliklere Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, Eğitim Müşaviri Yunus Yıldırım, TMV Sırbistan Ülke Temsilcisi Abdullah Gülçimen ile çok sayıda davetli katıldı.

TMV'nin Belgrad'daki okulunda düzenlenen etkinlikte çocuklar, Türkçe ve Sırpça şarkılar seslendirdi ve halk oyunları gösterisi sundu.

Büyükelçi Saygılı, burada yaptığı açıklamada, TMV'nin Sırbistan'da 3 şehirde 5 okulda 600'den fazla öğrenciyle önemli bir varlık gösterdiğini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan ettiğini aktaran Saygılı, "Bayramı çocuklarla birlikte kutlamak çok keyifli. Ülkemizden uzaktayız, Sırp ve Türk çocuklar burada birlikte eğleniyorlar." dedi.

Gülçimen ise 23 Nisan'ı coşkuyla kutladıklarını, yaptıkları çalışmalarla öğrencilerin daha nitelikli ve iyi bir eğitim alması için çalıştıklarını kaydetti.

Büyükelçi Saygılı, daha sonra büyükelçilik binasında çocukları kabul ederek, onlarla sohbet etti.