Sırbistan-Kosova Sınırında Yol Kapatma Eylemi - Son Dakika
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Sırbistan-Kosova Sınırında Yol Kapatma Eylemi

Sırbistan-Kosova Sınırında Yol Kapatma Eylemi

Sırbistan'ın Kosova ile sınır kapılarında toplanan grup, talepleri yerine getirilene kadar bulundukları alandan ayrılmayacaklarını açıkladı. Grup, Kosova polisinin çekilmesini ve Sırbistan'a ait belediye binalarının yeniden açılmasını talep ediyor.

06.09.2024 22:17
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Sırbistan'da Kosova ile sınır geçişlerinde yol kapatma eylemi başlatılırken, sınır kapılarında toplanan kalabalık talepleri yerine getirilene kadar bulundukları alandan ayrılmayacağını açıkladı.

Sırbistan'ın Kosova ile sınır kapılarından birisi olan Jarinje'ye yakın bir yerde toplanan grup, ambulans ve Sırbistan plakalı araçların geçişine izin verirken, ticari mal taşıyan kamyon ve Kosovalıları durduruyor.

Ellerinde 9 maddelik liste taşıyan grup, Kosova'nın kuzeyindeki Kosova polisinin bölgeden çekilerek kontrolü NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) almasını ve Kosova'nın kuzeyinde kapatılan Sırbistan'a ait 5 belediye binasının yeniden hizmete açılmasını talep ediyor.

Talepleri yerine getirilene kadar bulundukları alandan ayrılmayacaklarını açıklayan grup, mevcut sayılarının oldukça az olduğunu ancak Sırbistan genelinden gelecek otobüslerle sayılarının artacağını da ifade etti.

Sırbistan'ın Kosova ile bir diğer sınır kapısı olan Merdare yakınlarında toplanan diğer bir grup da sadece Sırbistan ve Kosovalı Sırpların içinde bulunduğu Kosova plakalı araçların geçişlerini izin verirken kamyonları durduruyor.

Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Priştine'de düzenledikleri basın toplantısında söz konusu konuyla ilgili, "Sınır noktalarını kapatma tehditleri sadece hegemonik niyetlerinin ek bir kanıtı değil, aynı zamanda Sırbistan'ın sözlü tehditlerin ötesine geçen somut provokatif ve istikrarsızlaştırıcı eylemlerinin de bir kanıtıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Kosova Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamayla vatandaşlarına Sırbistan üzerinden seyahat etmeme çağrısında bulunmuştu.

Son dönemde Kosova'nın kuzeyinde faaliyet gösteren Sırbistan'a ait 5 belediye binası ile Sırbistan Postanesi ve Sırbistan'a ait "Posta Tasarruf Bankası"nın şubeleri Kosova kurumlarınca düzenlenen operasyonla kapatılmıştı.

Ayrıca Kosova Merkez Bankasının ülkede nakit ödeme işlemlerinde kullanılabilecek tek para biriminin avro olduğunu düzenleyen yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle, ülkede Sırp dinarının kullanımı sonlandırılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sırbistan-Kosova Sınırında Yol Kapatma Eylemi - Son Dakika

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