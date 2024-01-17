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Sırbistan'da muhalefet erken genel ve yerel seçimlerin iptali için yeniden sokağa indi - Son Dakika
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Sırbistan'da muhalefet erken genel ve yerel seçimlerin iptali için yeniden sokağa indi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da muhalefet, geçtiğimiz sene 17 Aralık'ta yapılan erken genel ve yerel seçimlerin iptal edilmesi için bir kez daha sokağa inerek protesto düzenledi. Muhalif partilerin oluşturduğu ittifak tarafından başlatılan protestoya binlerce kişi destek verdi. Protestoda, seçimlere hile karıştığı iddiasıyla gösteri yapıldığı ve Kosovalı Sırp muhalif siyasetçi Oliver Ivanovic cinayetinin aydınlatılması talebinde bulunuldu. Muhalefet, seçimlerin tekrarlanmasını talep ederken, Cumhurbaşkanı Vucic ve iktidar partisi hırsızlık iddialarını reddetti.

Sırbistan\'da muhalefet erken genel ve yerel seçimlerin iptali için yeniden sokağa indi
17.01.2024 - 00:32,
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- Sırbistan'da muhalefet erken genel ve yerel seçimlerin iptali için yeniden sokağa indi

BELGRAD - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da muhalefet, geçtiğimiz sene 17 Aralık'ta yapılan erken genel ve yerel seçimlerin iptal edilmesi için bir kez daha sokağa inerek protesto düzenledi.

Sırbistan'da muhalefet, geçtiğimiz sene 17 Aralık'ta yapılan erken genel ve yerel seçimlerin iptal edilmesi çağrısıyla bir kez daha başkent Belgrad'da sokağa indi. Muhalif partilerin oluşturduğu "Sırbistan Şiddete Karşı" adlı ittifak tarafından Cumhuriyet Seçim Komisyonu binası önünde başlayan protestoya, binlerce kişi destek verdi. Bir ay önce gerçekleştirilen seçimlere hile karıştığı iddiasıyla yapılan gösteride, bundan altı yıl önce, 16 Ocak 2018 tarihinde öldürülen Kosovalı Sırp muhalif siyasetçi Oliver Ivanovic cinayetinin aydınlatılması talebinde de bulunuldu.

Sırbistan Şiddete Karşı ittifakının önde gelen isimlerinden Marinika Tepic, 17 Aralık'ta seçim mühendisliği yapıldığı iddialarını yineleyerek, yeni şartlar altında seçimlerin tekrarlanmasını talep ettiklerini söyledi. Avrupa Parlamentosu'nun yarın Sırbistan'daki seçimleri tartışmaya başlayacağını belirten Tepic, "Bugün sadece Avrupa değil, tüm gezegen hırsızları suçüstü yakaladığımızı biliyor. Açlık grevi başlatmış olmamızın sebebi bu. Avrupa'ya, dünyaya, uluslararası topluma seslenerek yaşamlarımızda, bu ülkede yapılan seçimlerde neler olup bittiğini ve burada adil ve özgür bir seçimden bahsedilemeyeceğini gösteriyoruz. Eğer bu mücadeleyi bırakırsak, bir daha asla seçim olmayacak" dedi.

Tepic, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından desteklenen Sırp İlerleme Partisi'nin galibiyetiyle sonuçlanan seçimlerde hile iddiasıyla 18 Aralık'ta açlık grevine başlamış ve 13 gün sonra doktorların tavsiyesiyle eylemine son vermişti.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR), 18 Aralık'ta seçimlerde ciddi düzensizlikler tespit edildiğini açıklamış fakat Cumhurbaşkanı Vucic ve iktidar partisi, seçimlerde hırsızlık iddialarını reddetmişti. Konuya ilişkin açıklamasında Vucic, 17 Aralık'ta gerçekleştirilen seçimlerin şimdiye kadar yapılan "en temiz" seçimler olduğunu ve "seçim sürecinin neredeyse mükemmel" olduğunu ileri sürmüştü.

Cumhuriyet Seçim Komisyonu da 12 Ocak'ta seçimlerin kesin sonuçlarını ilan etmiş ve muhalefetin seçimlere yönelik itirazları reddedilmişti.

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet, Sırbistan, Belgrad, Aralık, Politika, Güncel, Son Dakika

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