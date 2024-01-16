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Sırbistan'da Muhalefet, Seçim Usulsüzlüğünü Protesto Etmeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Sırbistan'da Muhalefet, Seçim Usulsüzlüğünü Protesto Etmeye Devam Ediyor

Sırbistan'da muhalefet partileri, 17 Aralık 2023'teki erken yerel ve genel seçimlerde yapılan usulsüzlük iddialarını destekleyen gösterilere devam ediyor. Göstericiler, seçimlerin yenilenmesini talep ederken, Kosova'da öldürülen Oliver İvanovic için de mum yaktılar. Muhalefet lideri Marinika Tepic, seçimlerin yeni koşullar altında tekrar yapılması çağrısında bulundu.

Sırbistan\'da Muhalefet, Seçim Usulsüzlüğünü Protesto Etmeye Devam Ediyor
16.01.2024 - 22:11,  Güncelleme: 22:14
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Sırbistan'da, muhalefetin, 17 Aralık 2023'te yapılan erken yerel ve genel seçimde "usulsüzlük" yapıldığı iddialarını destekleyen yüzlerce kişi yeniden bir araya geldi.

Muhalefet kanadı partilerden oluşan "Sırbistan şiddete karşı" ittifakının, 17 Aralık 2023 seçimlerinde "usulsüzlük" yapıldığını ileri sürmesiyle 18-30 Aralık 2023'te yapılan gösteriler, yeniden düzenlenmeye başladı.

Başkent Belgrad'daki Sırbistan Devlet Seçim Komisyonu (RIK) binası önünde toplanan yüzlerce gösterici, Aziz Mark Kilisesi'ne kadar yürüdü.

Göstericiler burada, 16 Ocak 2018'de Kosova'nın Mitroviça şehrinin çoğunlukla Sırpların yaşadığı kuzeyindeki ofisi önünde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kosova'daki "Özgürlük, Demokrasi ve Adalet" Halk İnisiyatifi Genel Başkanı Oliver İvanovic için mum yaktı.

İvanovic'in ölümünün aydınlatılmamasını da protesto eden göstericiler, seçimlerin yenilenmesini talep etti.

Muhalefetin kilit ismi Marinika Tepic, burada yaptığı açıklamada, seçimlerin yeni koşullar altında tekrar yapılması çağrısında bulunarak, "Sırbistan'ı asla terk etmeyeceğiz, sonuna kadar savaşacağız ve kazanacağız." diye konuştu.

Kosova'daki savaşta Sırp paramiliter grupların komutanlığını da yapan İvanovic, savaşta Arnavut sivillere yönelik işlenen suçlar nedeniyle 2016'da 9 yıl hapse mahkum edilmişti. Yüksek Mahkeme ise 2017'de bu kararı bozmuş, İvanovic'in yeniden yargılanmasına hükmetmişti.

Sırp İlerleme Partisi, 250 sandalyeli meclise 129 milletvekilini sokmayı başardı

Sırbistan'da erken yerel ve genel seçimler 17 Aralık 2023'te yapılmış, muhalefet, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nden (RS) yüzlerce kişinin otobüslerle Belgrad'a getirilerek oy kullandığını belirtmiş ve bu usulsüzlüğün ortadan kaldırılması için seçimin iptalini talep etmişti.

Muhaliflerin çağrısıyla 18 Aralık 2023'te toplanmaya başlayan göstericiler, 13 gün boyunca seçim sonucuna itiraz etmişti.

Seçimde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla toplanan, zaman zaman da gerginliklerin yaşandığı muhalefet protestoları, RIK'ın, muhalefet kanadınca yapılan itirazların reddedildiğini açıklaması ve hemen ertesi günün yılbaşı olması sebebiyle 30 Aralık 2023'te son bulmuştu.

RIK 12 Ocak'ta açıkladığı resmi sonuçlarda, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in desteklediği ve 2012'den bu yana iktidarda olan Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Sırbistan Durmamalı" ittifakı oyların yüzde 46'sını alarak seçimi zaferle tamamladığını ve 250 sandalyeli meclise 129 milletvekilini sokmayı başardığını duyurmuştu.???????

Kaynak: AA
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