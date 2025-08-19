Sırbistan'da Protestolar Şiddet İçeriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sırbistan'da Protestolar Şiddet İçeriyor

Sırbistan\'da Protestolar Şiddet İçeriyor
19.08.2025 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırbistan'daki hükümet karşıtı protestolar, şiddete dönüşerek iktidar bürolarına saldırılara yol açtı.

Sırbistan'da yaklaşık bir yıldır devam eden hükümet karşıtı protestolarda şiddet olayları artıyor. Pazartesi akşamı başkent Belgrad'ta iktidar partisinin bürolarına saldırılar düzenlendi.Sırbistan'da uzun süredir devam eden ve birkaç gündür şiddet olaylarına dönüşen hükümet karşıtı protestolarda eylemciler, Pazartesi akşamı Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in iktidardaki Sırp İlerleme Partisi'ne (SNS) ait bürolara saldırdı.

AFP haber ajansı adına görev yapan bir foto muhabirin aktardığına göre, SNS'nin ofislerine taş ve ses bombaları atan göstericiler, Sırp çevik kuvvet polisinin müdahalesiyle püskürtüldü.

Geçen yıl Kasım ayında başlayan ve büyük oranda barışçıl gerçekleşen hükümet karşıtı gösteriler, geçtiğimiz hafta itibarıyla giderek daha şiddet içerikli eylemlere dönüşmeye başladı. Birçok yerde hükümet ve yolsuzluk karşıtı protestocularla Vucic hükümetinin taraftarları arasında sokak çatışmaları da yaşandı. Başkent Belgrad'ın yanı sıra Novi Sad ve Valyeva gibi kentlerde yapılan eylemlerde onlarca kişi gözaltına alınırken çok sayıda kişi de yaralandı. Nispeten sakin geçen Pazar gününün ardından Pazartesi günü yeniden binlerce kişi sokaklara çıkarak iktidardan duyduğu memnuniyetsizliği ifade etti. Sırbistan'da yaklaşık bir yıldır devam eden protestoların ana sebebi ülkede var olan yolsuzluklar. 1 Kasım 2024'te, Novi Sad kentinin garında, yapımı henüz dört ay önce tamamlanmış olan çatının çökmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetmişti.

Yaşanan bu olayın ardından protestolar ilk etapta çatının neden çöktüğünün ortaya çıkarılması için yapılmış ancak daha sonra gösteriler, özellikle üniversite öğrencilerinin katılımıyla hükümete ve ülkede yaygın olan yolsuzluğa karşı eylemlere dönüşmüştü.

Bu bağlamda bugüne dek yapılan en kapsamlı gösteri, yaklaşık 300 bin kişinin katılımı ile geçen Mart ayında başkent Belgrad'ta gerçekleşmiş ve söz konusu eylemde protestocular "Yolsuzluk öldürür" sloganını atmıştı. Son günlerde yapılan eylemlerde ise, hükümet karşıtı göstericilere, yüzü maskeli, iktidar yanlısı gruplar tarafından saldırılıyor.

Barışçıl çözümden giderek uzaklaşılıyor

Protesto gösterilerinin giderek şiddetlenmesi üzerine Cumhurbaşkanı Vucic, Pazar günü yaptığı açıklama ile bundan böyle eylemcilere karşı çok daha sert bir tavır sergileneceğini dile getirmişti. Gözlemciler, Vucic'in bu söyleminin çok tehlikeli olduğunu ifade ederek Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunuyor.

Merkezi Belgrad'ta bulunan, Avrupa yanlısı Çağdaş Politika Merkezi isimli düşünce kuruluşunun program direktörü Nikola Burazer, "Sırp hükümetinin otoriter bir rejim olduğunun Avrupa Birliği (AB) tarafından anlaşılmasının zamanı geldi" diyerek AB'ye üye adayı olan ülkede, reformlardan, demokratikleşmeden ve hukukun üstünlüğünün geçerli kılınmasından çoktan vazgeçildiğini dile getirdi. Burazer'e göre Vucic hükümeti bunların yerine, yapılan gösterilere karşı takındığı tavır ile "Gerçek otoriter yüzünü" göstermiş oldu.

AFP,KNA/ ET,HS

Kaynak: Deutsche Welle

Sırbistan, Politika, Belgrad, Hükümet, Güncel, Dünya, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırbistan'da Protestolar Şiddet İçeriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Kayserispor’dan Galatasaray’ı çıldırtacak karar Kayserispor'dan Galatasaray'ı çıldırtacak karar
Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12’ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12'ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar
Kaynanalar’ın ’Döndü’sü Defne Yalnız, 31 evinde nostaljik bir yaşam sürüyor Kaynanalar'ın 'Döndü'sü Defne Yalnız, 3+1 evinde nostaljik bir yaşam sürüyor
Oğuzhan Dalgakıran’ın ölümünde korkunç iddia Düştüğü yer görüntülendi Oğuzhan Dalgakıran'ın ölümünde korkunç iddia! Düştüğü yer görüntülendi
Metrelerce yüksekten düşen araç iki kişiye mezar oldu Metrelerce yüksekten düşen araç iki kişiye mezar oldu
Çiftlik sahibi çalışanının üzerine yetiştirdiği aslanı saldırttı Çiftlik sahibi çalışanının üzerine yetiştirdiği aslanı saldırttı
Alkollü sürücü, 9 aylık bebeği hayattan kopardı Alkollü sürücü, 9 aylık bebeği hayattan kopardı
Ünlülerin mücevhercisi Ersan Gülmez gözaltına alındı Ünlülerin mücevhercisi Ersan Gülmez gözaltına alındı
Peş peşe tetiğe basıp taksi şoförünü öldürdü Peş peşe tetiğe basıp taksi şoförünü öldürdü

11:14
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
10:40
MEB, 81 ile genelde gönderdi Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
MEB, 81 ile genelde gönderdi! Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 12:04:57. #7.11#
SON DAKİKA: Sırbistan'da Protestolar Şiddet İçeriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.