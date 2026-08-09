Gece yarısı küçük çocuğu yolda buldu! Anne ve babayla ilgili isyan ettiren gerçek

Gece saatlerinde otomobiliyle ilerleyen bir adam, yolun ortasında tek başına dolaşan küçük bir çocukla karşılaştı. Çocuğu fark ederek aracını durduran adam hemen yanına giderken, paylaşılan bilgilere göre küçük çocuğun evin açık kalan kapısından çıkarak sokağa geldiği belirtildi.

YOLUN ORTASINDA TEK BAŞINA DOLAŞIYORDU

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Otomobiliyle yolda ilerleyen bir adam, karşısında küçük bir çocuğun tek başına yürüdüğünü görünce aracını durdurdu.

Çevresinde herhangi bir yetişkin bulunmayan çocuğun yanına giden adam, onu yoldan uzaklaştırarak olası bir kazanın önüne geçti.

EVİN AÇIK KALAN KAPISINDAN ÇIKTIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Görüntülerle birlikte paylaşılan bilgilere göre, çocuğun anne ve babasının uyuşturucu madde kullandığı ve evin kapısını açık bıraktığı öne sürüldü. Küçük çocuğun da açık kalan kapıdan çıkarak tek başına yola kadar geldiği iddia edildi.

Anne ve babaya ilişkin söz konusu iddia görüntülerden bağımsız olarak doğrulanamazken, küçük çocuğun gece saatlerinde yol üzerinde tek başına bulunması kameraya yansıdı.