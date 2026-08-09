Gece yarısı küçük çocuğu yolda buldu! Anne ve babayla ilgili isyan ettiren gerçek - Son Dakika
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Gece yarısı küçük çocuğu yolda buldu! Anne ve babayla ilgili isyan ettiren gerçek

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Gece saatlerinde otomobiliyle ilerleyen bir adam, yolun ortasında tek başına dolaşan küçük bir çocukla karşılaşarak aracını durdurdu. Paylaşılan bilgilere göre, çocuğun anne ve babasının uyuşturucu madde kullandıktan sonra evin kapısını açık bıraktığı, küçük çocuğun da evden çıkarak yola kadar geldiği öğrenildi.

Gece saatlerinde otomobiliyle ilerleyen bir adam, yolun ortasında tek başına dolaşan küçük bir çocukla karşılaştı. Çocuğu fark ederek aracını durduran adam hemen yanına giderken, paylaşılan bilgilere göre küçük çocuğun evin açık kalan kapısından çıkarak sokağa geldiği belirtildi.

YOLUN ORTASINDA TEK BAŞINA DOLAŞIYORDU

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Otomobiliyle yolda ilerleyen bir adam, karşısında küçük bir çocuğun tek başına yürüdüğünü görünce aracını durdurdu.

Gece yarısı küçük çocuğu yolda buldu! Anne ve babayla ilgili isyan ettiren gerçek

Çevresinde herhangi bir yetişkin bulunmayan çocuğun yanına giden adam, onu yoldan uzaklaştırarak olası bir kazanın önüne geçti.

EVİN AÇIK KALAN KAPISINDAN ÇIKTIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Görüntülerle birlikte paylaşılan bilgilere göre, çocuğun anne ve babasının uyuşturucu madde kullandığı ve evin kapısını açık bıraktığı öne sürüldü. Küçük çocuğun da açık kalan kapıdan çıkarak tek başına yola kadar geldiği iddia edildi.

Anne ve babaya ilişkin söz konusu iddia görüntülerden bağımsız olarak doğrulanamazken, küçük çocuğun gece saatlerinde yol üzerinde tek başına bulunması kameraya yansıdı.

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Son Dakika Sosyal Medya Gece yarısı küçük çocuğu yolda buldu! Anne ve babayla ilgili isyan ettiren gerçek - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    en az üç çocuk yapın! 3 7 Yanıtla
  • Serkan Polat Serkan Polat:
    adana mi 0 5 Yanıtla
  • Ersin Çerkes Ersin Çerkes:
    Amerika 0 0 Yanıtla
  • Murat denizli Murat denizli:
    insan ulkeyide yazar 0 0 Yanıtla
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