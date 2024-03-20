Sırbistan'ın Niş Havalimanı, Çinli şirketle genişletilecek

BELGRAD, 20 Mart (Xinhua) -- Sırbistan'ın güneydoğusundaki Niş kentinde bulunan Konstantin Veliki Havalimanı, Salı günü Çinli Shandong Yüksek Hızlı Grup şirketiyle imzalanan altyapı geliştirme sözleşmesi ile genişletilecek.
Sırbistan İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Goran Vesic, "Aerodromi Srbije" (Sırbistan Havaalanları) Müdür Vekili Mihajlo Zdravkovic ve Çin Shandong Uluslararası Ekonomik ve Teknik İşbirliği Grubu Direktörü Zhuang Yong sözleşmeyi birlikte imzaladı.
Zdravkovic, "Sözleşme, 1.976 metre iç yol yapımını ve toplam 80.000 metrekarelik havalimanı alanının 53.900 metrekaresinin geliştirilmesini içeriyor. Park kapasitesi ise mevcut 173 park yerinden 580'e çıkarılacak" dedi.
Havalimanının büyüme potansiyeline dikkat çeken Vesic, geçen yıl 488.312 yolcu ile rekor kırıldığını ve gelecekte bu sayının daha da artmasının beklendiğini söyledi.
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