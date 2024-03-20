Sırbistan'ın Niş Havalimanı, Çinli şirketle genişletilecek

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, Dağeymiri Mahallesi'nde İhtiyaç Sahipleriyle Buluştu

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerini dinlemek ve destek sağlamak amacıyla Dağeymiri Mahallesi'nde bir araya geldi. Kömürcüoğlu, ev ziyaretleri sırasında çocuklara hediyeler vererek sevinçlerine ortak oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, şehirdeki tüm haneleri ziyaret ederek destek sağlama sözünü yerine getirmeye devam ediyor.