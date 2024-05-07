Sırbistan, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne Katılımından Gurur Duyuyor

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BELGRAD, 7 Mayıs (Xinhua) -- Sırbistan İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Goran Vesic, ülkenin Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne katılımının hem Sırbistan hem de komşularının topyekun kalkınmasını hızlandırdığını belirtti.

Vesic, Xinhua ile yaptığı söyleşide Sırbistan'ın, Çinli şirketlerin ülkede çok sayıda altyapı projesi üstlendiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne katılımından gurur duyduğunu ifade etti.

Bakan, Sırp yetkililerin Çin'deki ulaştırma altyapısı kalkınmasına hayran kaldığını ve Çin'i ekonomik büyüme için bir model olarak gördüklerini vurguladı.

Vesic, "Ülkeyi demiryolları ve karayollarıyla birbirine bağladığınızda, halk daha kolay seyahat edebilir, mobilite artar ve bölge düzgün şekilde kalkınır. Bunlar Çin'in yaptığı ve bizim de Sırbistan'da yapmaya çalıştığımız şeyler. Bu sayede oldukça yüksek ekonomik büyüme kaydediyoruz" dedi.

Bakan, Belgrad ile Budapeşte arasındaki yüksek hızlı demiryolunu, Kuşak ve Yol işbirliğinin başarılı bir örneği olarak gösterdi.

Vesic, "Çin, Macaristan ve Sırbistan'ın dahil olduğu proje, üç saatten daha kısa süren bir hızlı tren yolculuğuyla iki başkent olan Belgrad ve Budapeşte'yi birbirine bağlıyor" diye konuştu.

Çin ve Sırbistan'ın geçtiğimiz Ekim ayında bir serbest ticaret anlaşması imzaladığını hatırlatan bakan, bunun Sırp ve Avrupalı işletmelere büyük fırsatlar sunacağını ve bölgenin Çin'e ihracatını artıracağını söyledi.

Sırbistan'ın akıllı ve çevre açısından sürdürülebilir altyapı ve elektrikli araçlar üretmekle ilgilendiğini belirten Vesic, bu alanlarda Çin ile işbirliği yapılmasını umduğunu kaydetti.

Vesic, "Borca bölgesindeki Sırbistan-Çin Bilim ve Teknoloji Parkı'nı, daha fazla Çinli şirketi bölgeye çekmek ve Çin'in küresel açıdan üstünlük gösterdiği alanlarda işbirliği yapmak üzere geliştiriyoruz" dedi.