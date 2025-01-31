Sırbistan ve İtalya Arasındaki Ticaret 5 Milyar Euro'yu Geçti - Son Dakika
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Sırbistan ve İtalya Arasındaki Ticaret 5 Milyar Euro'yu Geçti

Sırbistan ve İtalya Arasındaki Ticaret 5 Milyar Euro\'yu Geçti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, İtalya ile ikili ticaretin artışını hedeflediklerini açıkladı.

31.01.2025 20:16
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, İtalya ve ülkesi arasındaki ikili ticaret hacminin 5 milyar avroyu geçtiğini, bunu daha fazla arttırmak istediklerini ifade etti.

Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen Sırbistan-İtalya İş Forumu'na Vucic'in yanı sıra İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Sırp ve İtalyan iş insanları katıldı.

Gazetecilere açıklama yapan Vucic, İtalya ile olan ticareti önemli bir şekilde arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

Vucic, İtalya'nın, ülkesinin en fazla ikili ticaret hacmine sahip yerlerden biri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İtalya ile dış ticaret hacmi 5 milyar avroyu aştı. Sırbistan, İtalya'nın Balkanlar'ın batısındaki ticaretinin üçte birini oluşturuyor. Sırbistan'da faaliyet gösteren 1200 İtalyan şirketi, toplam 24 bin kişiye istihdam sağlıyor. İtalya'ya ülkemizin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine verdiği destek için teşekkür ederim. Sırbistan ile İtalya arasındaki ilişkiler oldukça istikrarlı. Emin olun, Sırbistan iç istikrarını koruyacak. Ne olursa olsun, ilişkilerimiz bozulmayacak."

Tajani ise ülkesinin Sırbistan ile iyi ilişkilere sahip olduğunu, bunun ekonomi alanında güçlü bir şekilde hissedildiğini aktardı.

Ticaret alanında büyük ortak olarak gördükleri Sırbistan'ın AB üyeliği sürecine en çok destek veren ülkelerden birinin İtalya olduğunu dile getiren Tajani, "İtalyan şirketlerinin Sırbistan'daki varlığı sadece ekonomik bir mesaj değil aynı zamanda yüzyıllardır süregelen bir dostluğun göstergesidir." ifadesini kullandı.

Tajani, Balkanlar'ın, dış politikalarında öncelikli bölgelerden olduğunu kaydederek, bölgenin AB'ye entegrasyonunu güçlü şekilde desteklediklerini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sırbistan ve İtalya Arasındaki Ticaret 5 Milyar Euro'yu Geçti - Son Dakika

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