Şirin Elmas cinayeti: 6 yaşındaki kız mezarlıkta bulundu - Son Dakika
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Şirin Elmas cinayeti: 6 yaşındaki kız mezarlıkta bulundu

Şişli'de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cesedi mezarlıkta bulundu, şüpheli gözaltında.

02.11.2024 12:05
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(İSTANBUL) - İstanbul Şişli'de iki gündür kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Şirin'in cesedi Feriköy Mezarlığı'nda bulunurken, izlenen kamera görüntüleri sonucu 49 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı ve suçunu itiraf etti.

Şişli'de 31 Ekim'den bu tarafa kendisinden haber alınamayan 6 yaşındaki Şirin Elmas'ın bulunması için ailesi bir televizyon programına katılarak yardım talebinde bulundu. En son evden markete giden Şirin'den bir daha haber alınamamıştı. İncelenen kamera görüntülerinde Şirin'in bir kişiyle görüldüğü ve mezarlık yakınlarında kaybolduğu belirlendi. İncelenen kamera görüntülerinden tespit edilen şüpheli kağıt toplayıcısı gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde olayla bir ilgisi olmadığını söylediği ancak kamera görüntüleri ortaya çıkınca cinayeti itiraf ettiği belirtildi. Şüpheli Şirin'i boğarak öldürdükten sonra mezarlıkta bir çukura attığını söyledi. Bu ifade üzerine ekipler bölgede çalışma başlattı. Küçük kızın cansız bedeni mezarlık içinde bir çukurda bulundu. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şirin Elmas cinayeti: 6 yaşındaki kız mezarlıkta bulundu - Son Dakika

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