Şirin köpek İstanbul\'da yeni yuvasına kavuştu

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MERSİN'de temmuz ayında iki ayağı kesilmiş halde bulunup Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilen ve 'Şirin' adı verilen köpeği, İstanbul'da, çoğu ampute olan birçok köpeğin bakımını üstlenen hayvansever Işkın Moğol Alçı sahiplendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne temmuz ayında iki ayağı kesilmiş halde getirilen ve tedavileri yapılan Şirin, yeni yuvasına kavuştu. İlk etapta bir hayvansever tarafından yürüteç bağışlanan Şirin, bir başka hayvansever tarafından da sahiplenildi. İstanbul'da yaşayan ve çoğu ampute köpeklerden oluşan birçok köpeğin bakımını üstlenen Işkın Moğol Alçı, Şirin'in basına yansıyan haberlerinin ardından Kaşlı Bakımevi ile görüşüp sahiplenme işlemlerini başlattı. Alçı, işlemler tamamlandıktan sonra özel nakil aracı gönderip Şirin'i aldırdı.

Kaşlı Bakımevi'ne geldiği andan itibaren Şirin'in tüm süreciyle ilgilenen sorumlu veteriner hekim Ömer Benli, "Şirin'i sosyal medya aracılığıyla gören bir hayvansever, İstanbul'dan bize ulaştı. Biz gerekli araştırmasını yaptık. Onun orada huzurlu olabileceğine kanaat getirerek, sahiplendirdik. Haberlerini alıyoruz, resimlerini, videolarını alıyoruz. Şu an gayet mutlu, huzurlu" dedi.

Köpeğin adını 'Duru' olarak değiştiren Işkın Moğol Alçı da "Duru, aşırı sakin bir köpek. Çok iyi huylu. Evde hiçbir zorluğu yok. Kucakta uyumayı çok seviyor. İlk geldiğinde adapte olana kadar yemek seçti ama sonrasında onu da toparladı. Şimdi iyiyiz. Tuvaletini yaptırmak konusunda destek gerekiyor. Geceleri pike altında uyumayı çok seviyor. Şimdi her şeye adapte oldu" diye konuştu.

Haber-Kamera: MERSİN,