2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları Tescil Edildi
2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları Tescil Edildi

13.04.2026 18:49
Şirketin 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı, 27 Mart 2026 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantıda yönetim kurulu faaliyet raporları, finansal tablolar ve kar payı dağıtımı gibi önemli konular görüşüldü.

Şirketin 27 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı sonuçları, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 13 Nisan 2026 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir. Toplantı, 14:00'te İstanbul Beşiktaş'taki Sabancı Center'da yapıldı ve pay sahiplerinin katılımı için son tarih 26 Mart 2026 olarak belirlendi.

Gündemde, 2025 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, finansal tablolar, denetçi raporları ve sürdürülebilirlik raporunun okunması ve tasdiki gibi maddeler yer aldı. Ayrıca, yönetim kurulu üyelerinin seçimi, ibra edilmeleri, kârın kullanım şeklinin belirlenmesi ve denetçinin seçimi gibi konular görüşüldü. Toplantıda alınan kararlar, ilişikteki genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinde sunulmaktadır.

Hak kullanım süreçleri ile ilgili olarak, kar payı dağıtımı görüşüldü ve kayıtlı sermaye tavanı kabul edildi. Genel kurul kararları tescil edildi ve ek dokümanlar olarak toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve genel kurul kararları belgeleri paylaşıldı.

