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Şırnak Belediyesi Filosuna 6 Yeni Araç Ekledi - Son Dakika
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Şırnak Belediyesi Filosuna 6 Yeni Araç Ekledi

Şırnak Belediyesi, 3 ticari araç, minibüs, traktör ve cenaze aracını filosuna kattı. Belediye Başkanı Mehmet Yarka, araçlarda inceleme yaptı. Yarka, halka daha kaliteli hizmet verebilmek için filolarına 6 yeni araç kazandırdıklarını söyledi. Şırnaklı hemşehrilerimize bugün araç filomuza kattığımız araçlarla daha iyi hizmet sunacağız. Şırnak Belediyesi her geçen gün daha da güçlenecek.

Şırnak Belediyesi Filosuna 6 Yeni Araç Ekledi
02.01.2024 - 17:13,  Güncelleme: 17:15
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Şırnak Belediyesi, 3 ticari araç, minibüs, traktör ve cenaze aracını filosuna kattı.

Belediye bahçesinde düzenlenen törende, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, araçlarda inceleme yaptı.

Yarka, gazetecilere yaptığı açıklamada, halka daha kaliteli hizmet verebilmek için filolarına 6 yeni araç kazandırdıklarını söyledi.

Aldıkları yeni araçlarla belediyedeki araç sayısının 130'a yükseldiğini ifade eden Yarka, "Şırnaklı hemşehrilerimize bugün araç filomuza kattığımız araçlarla daha iyi hizmet sunacağız. Şırnaklı hemşehrilerimiz müsterih olsun. Şırnak Belediyesi her geçen gün daha da güçlenecek." dedi.

Programa, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, belediye meclis üyeleri ve belediye personeli katıldı.

Kaynak: AA
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