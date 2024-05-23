Şırnak Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde Yaralı ve Hasta Hayvanlara Sahip Çıkılıyor - Son Dakika
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Şırnak Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde Yaralı ve Hasta Hayvanlara Sahip Çıkılıyor

Şırnak Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde, yaralı ve hasta olan sahipsiz hayvanların bakımları, tedavileri ve rehabilitasyonları yapılıyor. Merkezde, veteriner hekimlerce tedavisi yapılan kedi ve köpeklere özenle bakılıyor.

23.05.2024 20:21
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Şırnak'ta yaralı ve hasta hayvanlara belediyenin merkezinde sahip çıkılıyor

ŞIRNAK - Şırnak Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde, yaralı ve hasta olan sahipsiz hayvanların bakımları, tedavileri ve rehabilitasyonları yapılıyor.

Şırnak Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, 2023 yılında Bahçelievler Mahallesi'nde 2 bin metrekarelik alanda sahipsiz kedi ve köpeklere yönelik olarak hayata geçirildi.

Rehabilitasyon merkezinde kafeslerin yanı sıra kedi evi, 1 ameliyathane, 2 muayene odası, eczane, yoğun bakım alanı, hekim odası, temizlik odası bulunuyor. Merkezde, veteriner hekimlerce tedavisi yapılan kedi ve köpeklere özenle bakılıyor. 2023'ten beri 953 hayvanın bakım ve tedavilerinin yapıldığı merkezde, aşılama, kısırlaştırma ve sahiplendirme faaliyetleri de yürütülüyor.

Merkezin Veterineri Zehra Kaplan, 153'e vatandaşların ihbarda bulunduğunu ve anında olay yerine intikal edip sahipsiz sokak hayvanın durumu ile ilgilendiklerini söyledi. Hayvanları alıp rehabilitasyon merkezine getirdiklerini belirten Kaplan, "Muayenesini, tedavilik bir durum varsa tedavilerini yapıyoruz. Kısırlaştırılacak yetişkin hayvan ise 5199 sayılı hayvanları korumak kanuna istinaden kısırlaştırmalarını yapıyoruz, aşılarını yapıyoruz. Küpelerini takıyoruz. Bu hayvanları bakanlık sistemine giriyoruz. Tekrar aldığımız ortama geri bırakıyoruz. Şu anda Şırnak Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'mizin barınaklarında 15 tane hayvanımız var. Son bir yılda 953 hayvanı merkezimizde rahabilite etmişiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Şırnak Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde Yaralı ve Hasta Hayvanlara Sahip Çıkılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde Yaralı ve Hasta Hayvanlara Sahip Çıkılıyor - Son Dakika
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