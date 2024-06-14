Şırnak Belediyesi Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Ulaşım Hizmeti Sunacak

Güncel

Şırnak Belediyesie ait toplu taşıma araçları Kurban Bayramı süresince ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın şehir içi seyahatlerini sorunsuz bir şekilde sağlanması amacıyla belediyemiz uhdesinde bulunan şehir içi otobüslerimiz arafe gününden başlamak üzere Kurban Bayramı boyunca halkımıza ücretsiz hizmet verecektir. Şırnak Belediyesi olarak vatandaşlarımıza sevdikleriyle beraber mutlu bayramlar dileriz."