Şırnak Belediyesi'ne 6 Yeni Araç - Son Dakika
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Şırnak Belediyesi'ne 6 Yeni Araç

Şırnak Belediyesi\'ne 6 Yeni Araç

Şırnak Belediyesi, kış ayları için 6 yeni aracı filosuna kattı. Vali Ekici, bu araçların hizmeti artıracağını belirtti.

03.12.2024 17:49
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Şırnak Belediyesi, kış aylarında kullanılmak üzere 6 yeni aracı filosuna kattı.

Vali Birol Ekici, Belediye bahçesinde düzenlenen törende, 6 yeni aracı hizmete almanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Greyder ve çeşitli iş makinelerinin, belediye hizmetini daha da kolaylaştıracağını dile getiren Ekici, şunları kaydetti:

"Kalkınmakta ve gelişmekte olan bir Şırnak var. Borcu olmayan ve kentin her köşesine hizmet götüren bir belediyemiz var. Aynı zamanda özel idaremiz de çok güçlü, daha çok hizmet etmenin gayreti içindedir. Bu alınan araçlar şehrimizdeki insanların hayatı kolaylaştıracaktır. Bir hastamız olduğunda hemen yetiştirmek için artık helikopter kullanıyoruz. Yolumuzun kısa süreli bile olsa kapalı kalması hepimizin hayat kalitesini etkiliyor. Aynı gün birkaç noktada, mekanda bulunuyoruz ve birkaç işi yapıyoruz. Zaman ve mekan sıkışıklığının olduğu bu devirde her yere yetişmek için greyderin kış şartlarında olması gerekiyor. Belediyenin bu işlere koşuşturması için bu tür güçlü araçlara ihtiyacı var."

Belediyenin 158 aracının olmasının hizmet kalitesini ve gücünü gösterdiğini vurgulayan Ekici, araçların alınmasına karar veren belediye meclis üyelerini tebrik etti.

Ekici, "Kaynaklarının çok büyük bir kısmını vatandaşın hizmetine ayıran bir belediye. Vatandaşlar olarak onur ve gurur duyuyoruz. Araçların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da göreve geldiklerinde 45 olan araç sayısını 158'e yükselttiklerini bildirdi.

Şubat ayında 7 aracı daha araç filolarına katacaklarını belirten Yarka, "Greyder aracı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hibe olarak verildi, diğer araçları kendi bütçemizle aldık. Personellerimizin iş konforunu yüceltmek için ekipmanlara, aletlere ihtiyaç vardır. Şırnak Belediyesi olarak daha önce yoğun bakımda olan bir belediyeydik, sonra yürüdük, şimdi koşuyoruz." diye konuştu.

İl Müftüsü Orhan Örnek'in duasının ardından yeni araçlar kentte tur attı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şırnak Belediyesi'ne 6 Yeni Araç - Son Dakika

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