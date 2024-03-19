Şırnak\'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
İlçede dün etkili olan yağmur bugün yerini kar yağışına bıraktı.
İlçede kar kalınlığı yüksek kesimlerde 20 santimetreye ulaştı.
İlçe beyaza bürünürken trafikte de zaman zaman kar yağışı ve tipi nedeniyle aksamalar yaşandı.
Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "İlçemizde yoğun yağış nedeniyle bugün tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu görevlileri de aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadesine yer verildi.
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Yalova Ro-Ro Limanı'ndan cezaevi firarisini kargo gemisine bindirerek yurt dışına kaçırdığı belirlenen 2'si personel toplam 4 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yalova Emniyeti ekipleri, firari D.T.'nin kaçışını tespit etti ve insan ticareti yaptığı ileri sürülen F.K. ve E.T.'nin yardımıyla kaçış gerçekleşti. Polis, zanlıları yakalayarak gözaltına aldı ve rüşvet paralarına el koydu. Zanlılar adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ağrı'da seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi ve esnafı ziyaret etti. Davutoğlu, vatandaşlara hitap ederek, Ağrı için tertemiz bir belediyecilik anlayışıyla hizmet sunacaklarını ve şeffaf bir yönetim sergileyeceklerini belirtti.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin birlikte yürüttükleri çalışmalar sonucunda Mamak ilçesinde bir iş yerinde yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Operasyonda 40 bin 627 adet extacy hap ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin adli işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Bağcılar'da trafikte makas atarak ilerleyen bir sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsa toplamda 27 bin 235 TL para cezası uygulanıp hakkında adli işlem başlatıldı. Sürücü, TEM Kuzey Marmara Otoyolu Mahmutbey Viyadüğü üzerinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmüştü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından tespit edilen sürücü, çeşitli suçlamalarla toplamda 27 bin 235 TL para cezasına çarptırıldı.
Sinop'ta Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İrtibat Ofisi açıldı. Vali Mustafa Özarslan, açılışta yaptığı konuşmada, TKDK'nin Sinop'ta hayvancılık yatırımlarından gıda sanayi tesislerine kadar pek çok alanda yatırımcıları bilgilendireceğini belirtti. IPARD III Programı ile Sinop çiftçisine yüzde 50 ile yüzde 75 arasında hibe desteği sunulacak.
Erzincan'da gerçekleştirilen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik aranan 2 hükümlü yakalandı. H.T. ve M.G. isimli hükümlüler, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından Erzincan T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Başakşehir Belediyesi, 2025-2029 yıllarını kapsayan beş yıllık stratejik planının hazırlıklarına geniş katılımlı bir çalıştayla başladı. Yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları temsilcileri ve muhtarların yer aldığı çalıştayda stratejik planla ilgili görüşler alındı.
Ordu'da yaşayan 4 çocuk babası ve 29 torun sahibi 100 yaşındaki Hüseyin Aydoğan, 72 yıldır her gün aksatmadan günlük tutuyor. Aydoğan, günlük yazarak geçmiş anılarını hatırladığını ve bunun kendisine büyük fayda sağladığını belirtti.
Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, sürücülerden biri ile birlikte araçta bulunan bir çocuk dahil olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, 2018 yılında ailesine yönelik saldırıya ilişkin annesi Emine Şenyaşar ile Adalet Bakanlığı önünde "adalet mücadelesi" verdiklerini belirterek, barolardan eylemlerine destek vermesini istedi. Şenyaşar, Meclis'te annesi Emine Şenyaşar ile düzenlediği basın toplantısında, 2018 yılında ailesinden üç kişinin Suruç Devlet Hastanesi'nde öldürüldüğünü söyledi. Annesi ile birlikte Adalet Bakanlığının önünde 6 gündür eylem yaptıklarını belirten Şenyaşar, annesinin talebinin olayın aydınlatılması ve tutuklu bulunan oğlunun serbest bırakılması olduğunu kaydetti. Türkiye'de her alanda derin krizlerin yaşandığını ve bunun temelinde adaletsizliğin yattığını savunan Şenyaşar, "Bir yerde haksızlık, hukuksuzluk varsa savunma sessiz kalmamalı. Buradan Türkiye Barolar Birliği başta olmak üzere bütün barolara çağrımızı yapıyoruz. Adalet Bakanlığının önünde yapılan bu insanlık mücadelesine sahip çıkalım, sessiz kalmayalım. Bu insanlık suçuna ortak olmayalım." dedi. Şenyaşar, eski Şanlıurfa Valisi'nden mahkemeye gelerek tanık olarak gördüklerini anlatmasını da istedi.
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