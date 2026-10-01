Şırnak Cizre'de inşaat kalıpları çöktü, yaralanan 5 işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Şırnak Cizre'de inşaat kalıpları çöktü, yaralanan 5 işçi hastaneye kaldırıldı

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Şırnak Cizre\'de inşaat kalıpları çöktü, yaralanan 5 işçi hastaneye kaldırıldı
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Cizre'de bir iş yerinin inşaatında beton atılması sırasında kalıplar çökerek 5 işçinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı; olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde inşaatta kalıpların çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı.

Sur Mahallesi'nde bir iş yerinin inşaatında, beton atıldığı sırada kalıplar çöktü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çökme sırasında yaralanan 5 işçi, sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şırnak Cizre'de inşaat kalıpları çöktü, yaralanan 5 işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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