Şırnak Cizre\'de inşaat kalıpları çöktü, yaralanan 5 işçi hastaneye kaldırıldı

Şırnak Cizre'de inşaat kalıpları çöktü, yaralanan 5 işçi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cizre'de bir iş yerinin inşaatında beton atılması sırasında kalıplar çökerek 5 işçinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı; olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde inşaatta kalıpların çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı.
Sur Mahallesi'nde bir iş yerinin inşaatında, beton atıldığı sırada kalıplar çöktü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Çökme sırasında yaralanan 5 işçi, sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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