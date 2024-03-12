Şırnak, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ziyaretine hazırlanıyor

Şırnak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın gerçekleştireceği ziyarete hazırlanıyor.
AK Parti İl Başkanlığı öncülüğünde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara hitap edeceği mitingin yapılacağı Adliye Meydanı'ndaki hazırlıklar da tamamlandı.
Şırnak Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, alanda incelemelerde bulundu.
Burada gazetecilere açıklama yapan Erkan, yarın Cumhurbaşkanı'nın kente gerçekleştireceği ziyaret nedeniyle büyük bir heyecan yaşandığını söyledi.
Erkan, "Daha önce terör eylemlerinden dolayı zarar görmüş bir kent vardı. Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla yepyeni bir kent oluşturuldu. Bugüne bakıldığında alt ve üst yapısı, sosyal yaşamı, ekonomisi ve ticareti ile bambaşka bir Şırnak var. Bütün teşkilatımızda büyük bir heyecan var. Yarın dünya liderimizi en güzel şekilde karşılamaya hazırız." dedi.
Mehmet Yarka da, "5 yıl önce alt ve üst yapısıyla birçok sorunu olan kentte önemli çalışmalar yaptık. Seçilmemiz durumunda yarım kalan birçok projeyi hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.
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