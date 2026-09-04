Şırnak Gabar'da çoban, nesli tehlike altındaki vaşağı cep telefonuyla görüntüledi
Şırnak'ın merkez ilçesine bağlı Akçay köyünde çobanlık yapan Serkan Erik, Gabar Dağı eteklerinde ağılına kontrol etmeye gittiğinde duyduğu ses üzerine bölgeyi fenerle aydınlattı. Kurt sandığı hayvanın nesli tehlike altındaki vaşak olduğunu fark eden Erik, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek görüntüledi.
Şırnak'ta Gabar Dağı eteklerinde nesli tehlike altında olan vaşağı, bir çoban cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Merkez ilçeye bağlı Akçay köyünde çobanlık yapan Serkan Erik, Gabar Dağı eteklerindeki ağıla hayvanlarını kontrol etmeye gittiğinde ses duyduğu bölgeyi fenerle aydınlattı.
Kurt sandığı hayvanın vaşak olduğunu gören Erik, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Kaynak: AA
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