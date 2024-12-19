Şırnak Havalimanı Kasım Verileri Açıklandı - Son Dakika
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Şırnak Havalimanı Kasım Verileri Açıklandı

Kasım ayında Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı 31.136 yolcu ağırladı, uçak trafiği 501 oldu.

19.12.2024 12:21
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Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı kasım ayında 31 bin 136 yolcuya hizmet verdi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında kasım ayında, iç hat yolcu trafiği 31 bin 136 oldu.

İniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 501'e ulaştı. Taşınan yük (Kargo, posta, bagaj trafiği) ise kasım ayında 299 tona ulaştı.

Havalimanının 2024 yılının ilk 11 ayı (Ocak-kasım) yolcu trafiği 396 bin 634, uçak trafiği 7 bin 309, yük trafiği ise 3 bin 988 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şırnak Havalimanı Kasım Verileri Açıklandı - Son Dakika

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