Şırnak İdil'de Cehennem Deresi Vadisi'nde cam ve ahşap seyir teraslarına ulaşımı sağlayacak yol hizmete açıldı - Son Dakika
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Şırnak İdil'de Cehennem Deresi Vadisi'nde cam ve ahşap seyir teraslarına ulaşımı sağlayacak yol hizmete açıldı

Şırnak İdil\'de Cehennem Deresi Vadisi\'nde cam ve ahşap seyir teraslarına ulaşımı sağlayacak yol hizmete açıldı

Şırnak'ın İdil ilçesinde Cehennem Deresi Vadisi'nde yapılması planlanan cam ve ahşap seyir teraslarına ulaşımı sağlayacak 7,3 kilometrelik yolun yapımı tamamlandı ve hizmete açıldı. Vali Cevdet Atay, açılış kurdelesini keserek terasın yapılacağı alanı inceledi. Projenin ilk ayağında Sulak köyünün 7,3 kilometrelik yolunu asfaltladıklarını belirten Atay, cam terasın Türkiye'nin en büyüklerinden biri olacağını ve bölgeye ciddi bir katkı sağlayacağını söyledi.

30.05.2024 21:47
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Şırnak'ın İdil ilçesinde Cehennem Deresi Vadisi'nde yapılması planlanan cam ve ahşap seyir teraslarına ulaşımı sağlayacak 7,3 kilometrelik yolun yapımı tamamlanarak hizmete açıldı.

Valilik ve İl Özel İdaresi Müdürlüğünce yapımı tamamlanan yolun açılış kurdelesini, Vali Cevdet Atay, Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Can ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Birlik kesti.

???????Terasın yapılacağı alanı inceleyen Vali Atay, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Atay, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Cehennem Deresi bölgesinin turizm potansiyeli olan bir yer olduğunu, bunu harekete geçirmek için iki köy sınırları içerisinde vadiye bakan bölümde cam ve ahşap teras yapacaklarını söyledi.

Bölgede huzurun hakim olduğunu ifade eden Atay, vatandaşların da bu huzura sahip çıktığını belirtti.

" Türkiye'nin en büyük cam teraslarından biri olacak"

Projenin ilk ayağında Sulak köyünün 7,3 kilometrelik yolunu asfaltladıklarını belirten Atay, şunları kaydetti:

"Buranın Cumhurbaşkanımızın onayı ve talimatı doğrultusunda 24 Haziran'da ihalesini yapıyoruz. Bu bölgede cam terası yapacağız. 365 metrekare büyüklüğünde bir cam teras olacak. Türkiye'nin en büyük cam teraslarından biri olacak. Bu teras, içerisinde restoran, kafe, çocuk yaşam ve oyun alanları olan bir yapı. 3-4 ay içerisinde bitirip vatandaşların hizmetine sunmayı planlıyoruz. Bölgemize çok ciddi bir katkı sağlayacak. Burayı cazibe merkezi haline getirecek. Cam teras bittiğinde hem yöre halkı hem de yabancı ziyaretçiler burada manzaranın tadını çıkaracaklar. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyorum."

Bölgenin daha önce terörle anıldığını anımsatan Atay, artık bölgede huzur ve güvenin hakim oluğunu, bölgeyi turizme kazandırıp, vatandaşların hizmetine sunmak istediklerini belirtti.

Atay, projenin ilk ayağı olan köy yolunun asfaltını tamamladıklarını anlatarak, projenin ikinci aşaması olan teras yapımının da en kısa sürede başlayacağını aktardı.

"Geçen yılın verilerine göre 60 bin yerli yabancı ziyaretçi Şırnak bölgesini gezmiş, görmüş." diyen Vali Atay, cam teras projesinin ardından bu rakamın çok daha yükseleceğine inandıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şırnak İdil'de Cehennem Deresi Vadisi'nde cam ve ahşap seyir teraslarına ulaşımı sağlayacak yol hizmete açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak İdil'de Cehennem Deresi Vadisi'nde cam ve ahşap seyir teraslarına ulaşımı sağlayacak yol hizmete açıldı - Son Dakika
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