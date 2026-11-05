Şırnak İdil'de KBRN ve petrol sızıntısı tatbikatına 69 personel, 23 araç katıldı - Son Dakika
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Şırnak İdil'de KBRN ve petrol sızıntısı tatbikatına 69 personel, 23 araç katıldı

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Şırnak İdil\'de KBRN ve petrol sızıntısı tatbikatına 69 personel, 23 araç katıldı
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Şırnak'ın İdil ilçesinde AFAD koordinasyonunda yapılan petrol sızıntısı ve KBRN tatbikatına 69 personel ve 23 araç katıldı. Senaryo gereği boru hattında patlama ve yangın çıktı, su hattına karışan kimyasal sızıntıdan etkilenen yaralılar İdil Devlet Hastanesine sevk edildi.

Şırnak'ın İdil ilçesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda petrol sızıntısı ile kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tatbikatı yapıldı.

İlçenin Dirsekli mevkisinde yapılan tatbikata, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinden oluşan 69 personel ve 23 araç katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği, Silopi Ceyhan Petrol Boru Hattı'nda iş makinesinin çalışması sırasında meydana gelen patlamada yangın çıktı ve kimyasal sızıntı oluştu, bu sızıntı ilçedeki su hattına karıştı.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü, diğer ekipler kimyasal sızıntının olduğu bölgede çalışma yaptı. BOTAŞ ekibi de suya karışan sızıntıyı vidanjörle temizledi.

Kimyasal sızıntıdan etkilenen yaralılar, ekiplerce İdil Devlet Hastanesine sevk edildi.

"Faydalı bir tatbikat oldu"

AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek, her türlü afete hazırlıklı olmak adına bu tür tatbikatları yaptıklarını söyledi.

Bu tür senaryolara kendilerini hazır tutmaları gerektiğini ifade eden İşlek, şunları kaydetti:

"Paydaş kuruluşlarla koordinasyon içerisinde iyi bir ekip oluşturuldu. Bizim açımızdan çok faydalı bir tatbikatın yapıldığını düşünüyorum. Bölgemiz her geçen gün enerji üssü olma yolunda ilerlemektedir. TPAO, TİPİC ve BOTAŞ'ın bölgede birçok çalışma yürütmektedir. Haliyle bu çalışmalar birtakım kaza risklerini de barındırıyor. O yüzden biz kurumlar kendi aramızda bu tür kazalara acil müdahale edebilmek, müdahale planlarımızı gözden geçirmek, olası eksiklerimizi tamamlamak ve herhangi bir aksaklığa mahal vermemek için bu tür tatbikatları yapıyoruz. Bunları belli programlar doğrultusunda sürdüreceğiz. Katılım sağlayan tüm kurumlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

Tatbikatı, Kaymakam Anıl Adıgüzel, Belediye Başkanı Türkan Kayır, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Deniz Kurt, İlçe Emniyet Müdürü Barış Kirenci, BOTAŞ Bölge Müdür Yardımcısı Aytaç Cesur, BOTAŞ Başkan Yardımcısı Onur Kurt, TPAO Bölge Müdürü Oğuz Şahin ve kurumların personeli izledi.

Kaynak: AA
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