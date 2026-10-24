Şırnak İkizce'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Serhat Bahşiş (25) öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Şırnak İkizce'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Serhat Bahşiş (25) öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak İkizce\'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Serhat Bahşiş (25) öldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak merkeze bağlı İkizce köyü mevkisinde akşam saatlerinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Serhat Bahşiş (25) hayatını kaybetti, kazada 1 kişi yaralandı. Yaralılar Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞIRNAK'ta kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Serhat Bahşiş (25) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı İkizce köyü mevkisinde meydana geldi. Serhat Bahşiş yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, A.K. yönetimindeki 73 SG 448 plakalı kamyonete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Bahşiş ile arkasındaki İ.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü Serhat Bahşiş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bahşiş'in cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Şırnak Devlet Hastanesi3. SayfaŞırnakGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Marketlerde tepki çeken uygulamaya son Belediye devreye girdi Marketlerde tepki çeken uygulamaya son! Belediye devreye girdi
Görüntü Türkiye’den Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay
Eve kilitlenen 2 genç kız, sarkıttıkları çarşafla kaçarken 3’üncü kattan düştü Eve kilitlenen 2 genç kız, sarkıttıkları çarşafla kaçarken 3'üncü kattan düştü
O eski görüntülerinden eser yok İşte tahliye olan İzzet Yıldızhan’ın hali O eski görüntülerinden eser yok! İşte tahliye olan İzzet Yıldızhan'ın hali
Mesaiye başladı İşte Sergen Yalçın’ın ilk icraatı Mesaiye başladı! İşte Sergen Yalçın'ın ilk icraatı
18:02
Pezeşkiyan geçici anlaşmanın çöküşünü ABD’ye bağladı, müzakereye dönüş çağrısı yaptı
Pezeşkiyan geçici anlaşmanın çöküşünü ABD'ye bağladı, müzakereye dönüş çağrısı yaptı
17:29
Cehennem Melekleri davasında karar Arabacı’ya ağır ceza
Cehennem Melekleri davasında karar! Arabacı'ya ağır ceza
17:22
Kasımpaşa, Benedyczak’ın golüyle Eyüpspor’u devirdi
Kasımpaşa, Benedyczak'ın golüyle Eyüpspor'u devirdi
16:52
İstanbul Barosu seçiminde yumruklu kavga Açılan bayrak ve atılan sloganla ortalık karıştı
İstanbul Barosu seçiminde yumruklu kavga! Açılan bayrak ve atılan sloganla ortalık karıştı
16:45
Fenerbahçe’ye kabus olan Aston Villa, City’ye de acımadı
Fenerbahçe'ye kabus olan Aston Villa, City'ye de acımadı
16:40
Mardin’de otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
Mardin’de otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 19:11:27. #7.13#
SON DAKİKA: Şırnak İkizce'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Serhat Bahşiş (25) öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei