Şırnak'ın Cizre ilçesinde adli yıl açılışı törenle kutlandı, hakim ve savcılar katıldı - Son Dakika
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde adli yıl açılışı törenle kutlandı, hakim ve savcılar katıldı

Şırnak\'ın Cizre ilçesinde adli yıl açılışı törenle kutlandı, hakim ve savcılar katıldı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde adli yıl açılışı dolayısıyla Adalet Sarayı bahçesinde tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kokteyl verilen programda, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Köroğlu ve Cizre Adalet Komisyonu Başkanı Çağrı İncekara yeni adli yılın hayırlı olması temennisinde bulundu. Törene Kaymakam, Garnizon Komutanı, baro temsilcisi, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Adalet Sarayı bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda, kokteyl verildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Köroğlu ve Cizre Adalet Komisyonu Başkanı Çağrı İncekara yeni adli yılın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Törene, Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, Garnizon Komutanı Piyade Albay Barış Akbaş, Şırnak Barosu temsilcisi Avukat Osman Cingöz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Uysal ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Gökhan Caner Durmuş ile hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ın Cizre ilçesinde adli yıl açılışı törenle kutlandı, hakim ve savcılar katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ın Cizre ilçesinde adli yıl açılışı törenle kutlandı, hakim ve savcılar katıldı - Son Dakika
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