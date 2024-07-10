Şırnak'ın İdil ilçesinde şap hastalığı nedeniyle hayvan hareketleri durduruldu - Son Dakika
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Şırnak'ın İdil ilçesinde şap hastalığı nedeniyle hayvan hareketleri durduruldu

Şırnak\'ın İdil ilçesinde şap hastalığı nedeniyle hayvan hareketleri durduruldu

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Yüksekköy köyünde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine, ilçede 2 ay boyunca büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketleri durduruldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 9 Eylül 2024 tarihine kadar kesim amaçlı dışında ilçeye hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklandığı belirtildi.

10.07.2024 11:02
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ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine ilçeye büyükbaş ile küçükbaşların giriş ve çıkışları yasaklandı.

İdil ilçesine bağlı Yüksekköy köyünde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine, ilçede 2 ay boyunca hayvan hareketleri durduruldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 9 Eylül 2024 tarihine kadar kesim amaçlı dışında ilçeye büyükbaş ile küçükbaşların giriş ve çıkışlarının yasaklandığı belirtilerek, "İlçemize bağlı Yüksekköy köyünde şap hastalığı çıkması sebebiyle, ilçemizin tamamına 2 ay boyunca büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketleri, kesim amaçlı olarak hareket edecekler dışında 9 Eylül 2024 tarihine kadar kapatılmıştır. Yetiştiricilerimizin bu konuda hassas olması, aksi takdirde Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu'nun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır" denildi.

Kaynak: DHA

9 Eylül, Şırnak, İdil, Tarım, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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