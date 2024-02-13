Şırnak Otoyolu'nda yaşanan araç kazasında şehit olan askerin acı haberi baba evine ulaştı - Son Dakika
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Şırnak Otoyolu'nda yaşanan araç kazasında şehit olan askerin acı haberi baba evine ulaştı

Şırnak Otoyolu\'nda yaşanan araç kazasında şehit olan askerin acı haberi baba evine ulaştı

Şırnak Otoyolu'nda personel ve malzeme sevki esnasında meydana gelen araç kazasında yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehidin acı haberi, Hatay'ın Hassa ilçesindeki baba evine ulaştı. Şehidin yarın memleketinde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

13.02.2024 23:32
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Şırnak Otoyolu'nda, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazasında şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in (23) acı haberi, memleketi Hatay'ın Hassa ilçesindeki baba evine ulaştı.

Hakkari- Şırnak Otoyolu'nda, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazasında yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Kel'in Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Mehmet ve anne Fatma Kel'e verdi. Oğullarının şehadet haberinin ardından fenalaşan Kel çiftine hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Türk bayrakları asılan şehidin baba evine, yakınları ve komşuları taziye için akın etti. Bekar olduğu öğrenilen şehidin yarın memleketinde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

Kaynak: DHA

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