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Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Havalimanında acil durum ekiplerinin performansının test edilerek tecrübe kazanmalarını sağlamak amacıyla yangın tatbikatı yapıldı.

Tatbikatta senaryo gereği, kuleden alınan bir uçağın kaza kırıma uğradığı ihbarı üzerine harekete geçen Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekipleri (ARFF), kısa sürede hava aracına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı, yardıma gelen diğer kamu kurum kuruluşlarının ekipleri uçaktaki yaralıları kurtardı.

Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürü Şükrü Benek, tatbikatın başarılı şekilde tamamlandığını bildirerek, "Tatbikatta yüksek performans gösteren tüm personelimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim." dedi.