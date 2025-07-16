Şırnak'ta 105 Metrelik Türk Bayrağıyla Fener Alayı Düzenlendi - Son Dakika
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Şırnak'ta 105 Metrelik Türk Bayrağıyla Fener Alayı Düzenlendi

16.07.2025 00:29
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ŞIRNAK'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 105 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile yürüyüş ve fener alayı düzenlendiÖmer Kabak Meydanı'ndan başlayan fener alayına, Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23'ünücü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral...

ŞIRNAK'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 105 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile yürüyüş ve fener alayı düzenlendi

Ömer Kabak Meydanı'ndan başlayan fener alayına, Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23'ünücü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Şırnaklılar, 105 metre uzunluğundaki Türk bayrağını Cumhuriyet Meydanı'na kadar taşıdı. Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sunuldu. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması, alanda kurulan dev ekranlardan takip edildi. 15 Temmuz Şehitler Sancak Koşusunda taşınan Türk bayrağı ise Şırnaklı Milli Sporcular tarafından Vali Birol Ekici'ye teslim edildi.

'KALKINMA, BİRLİK, BERABERLİK, REFAH VE KARDEŞLİK GÖRÜNEN BİR UFKUN EŞİĞİNDEYİZ'

Vali Ekici, programda yaptığı konuşmada 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlara rahmet dileyerek, "Bundan tam 9 yıl önce bugün, emperyalistlerin hazırladığı bir senaryoyu oynamak isteyen hain FETÖ terör örgütünün koyduğu ve yaptığı, o gece yaşattığı karanlık gece, milletimizin inanç ve kararlılığıyla ve yüreğiyle koyduğu eylemlerle, aydınlık bir sabaha dönüşmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir çağrı var. Bu çağrı 'Terörsüz Türkiye'. Bu çağrı, Türk ve Kürt milletinin birlikteliği, beraberliği ve kardeşliği çağrısıdır. Kürtler ve Türkler Malazgirt'te, Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale'de hep birlikte Hareket ettiler. Birlik ve beraberlik içerisinde bu ülkeyi savundular. Bugün de yine birlik ve beraberliğimizle 'Terörsüz Türkiye' duvarının yıkılmasıyla önümüzde kalkınma, birlik, beraberlik, refah ve kardeşlik görünen bir ufkun eşiğindeyiz. Şırnak modelini hep birlikte oluşturmalıyız. Bugüne kadar yaptıklarımız, yaşadıklarımız tüm Türkiye'ye örnek niteliğindedir. Bu coğrafyada milletimizin birliğini ve beraberliğini koruyabilmemiz için 'Güçlü Ordu, Güçlü Türkiye' ilkesiyle, her zaman ordumuzun güçlü olması gerekiyor. Milletimizin güçlü olması gerekiyor. Birlik ve beraberliğimizin güçlü olması gerekiyor. Zaferin adı Türkiye, zaferin adı Şırnak, birlik ve Beraberliğin adı Şırnak, kardeşliğin adı Şırnak ve gelişmenin adı Şırnak diyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: DHA

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