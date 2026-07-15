Şırnak'ta 107 metrelik dev bayrakla 15 Temmuz yürüyüşü - Son Dakika
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Şırnak'ta 107 metrelik dev bayrakla 15 Temmuz yürüyüşü

Şırnak\'ta 107 metrelik dev bayrakla 15 Temmuz yürüyüşü
15.07.2026 23:20
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Şırnak'ta 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında 107 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş ve fener alayı düzenlendi. Vali ve protokolün katıldığı programda şehitler anıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması izlendi.

ŞIRNAK'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 107 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile yürüyüş ve fener alayı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 107 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile yürüyüş ve fener alayı düzenlendi. Ömer Kabak Meydanı'ndan başlayan fener alayına, Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23'ünücü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Şırnaklılar, 107 metre uzunluğundaki Türk bayrağını Cumhuriyet Meydanı'na kadar taşıdı. Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sunuldu. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması, alanda kurulan dev ekranlardan takip edildi. 15 Temmuz Şehitler Sancak Koşusunda taşınan Türk bayrağı ise Şırnaklı Milli Sporcular tarafından Vali Birol Ekici'ye teslim edildi.

'ÜLKEMİZİN ÖNÜNDE YENİ BİR SAYFA AÇMIŞTIR'

Vali Ekici, programda yaptığı konuşmada şehitlere rahmet dileyerek, "Bundan 10 yıl önce bugün halkımız hep birlikte bir destan yazdı. Bugün o destanı anmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Hepimizin bildiği üzere, hain FETÖ terör örgütü bir kanser hücresi gibi devletimizin bürokrasisine, ordusuna, emniyetine bütün kurumlarına hain bir şekilde sızmış, adeta paralel bir devlet yapılanması oluşturmuş ve uzantısı olan emperyalistlere hizmet eder hale gelmişti. Bu çalışmalarının sonucunda tabii ki kendisinden beklenen bu darbe örgüt darbeyi planlamış ve milletimizin aldığı silahlarla milletimize ve aldığı silahları vatandaşlarımıza döndürmüş ve köprüleri kapatarak Cumhurbaşkanlığımızın külliyesinin önünü bombalayarak, daha da önemlisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalayarak, Polis Özel Harekat Başkanlığını bombalayarak, halkımızın üzerine helikopterlerden ateş açarak, tankları doğrultarak, ateş ederek 253 vatandaşımızın şehit olmasına, 2 bin 700'den fazla vatandaşımızın da gazi olmasına neden olmuştur. Ancak Cumhurbaşkanımızın iradesiyle ve çağrısıyla milletimiz daha önceki darbelerden farklı olarak darbe yapanlara darbe yapmış ve adeta onları geriye püskürtmüştür. Bu darbenin önlenmesiyle neleri kazandığımızı hep birlikte düşünürsek, aslında darbecilerin yapmak istediği şey ülkemize diz çöktürmekti. 2010 yılında başlayan Arap Baharı'yla Kuzey Afrika'da ve Orta Doğu'da ne yapmak istedilerse aslında onları emperyalistler adına yapmak için bir gayret içindeydiler. Bugün o gün darbeyi püskürtmeseydik ne olurdu derseniz, Suriye'ye bakmamız lazım, Irak'a bakmamız lazım. Bugün İran'a ne yapılmaya çalışılıyorsa onların da FETÖ, hain FETÖ terör örgütüyle bize de aynı senaryoların oynanacağını görmemiz gerekiyor. Allah'a şükürler olsun ki milletimiz bu darbeyi dimdik durarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde durarak, darbeyi engelleyerek milletimizin önünde, ülkemizin önünde yeni bir sayfa açmıştır. Bu yeni sayfa nedir? Bu yeni sayfa 'Türkiye Yüzyılı' sayfasıdır ve 'Terörsüz Türkiye' sayfasıdır" dedi.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta 107 metrelik dev bayrakla 15 Temmuz yürüyüşü - Son Dakika

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