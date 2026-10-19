Şırnak'ta 12-18 Ekim operasyonlarında 104 şüpheli gözaltına alındı, 9'u tutuklandı

Şırnak'ta 12-18 Ekim operasyonlarında 104 şüpheli gözaltına alındı, 9'u tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak Valiliği, 12-18 Ekim'de kentte düzenlenen asayiş operasyonlarında 104 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u hakimlikçe tutuklandı, diğerlerine adli işlem uygulandı.
Şırnak'ta düzenlenen asayiş operasyonlarında yakalanan 104 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte 12-18 Ekim'de gerçekleşen asayiş olaylarına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince düzenlenen operasyonlarda 104 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 9'u emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem uygulandı.
Kaynak: AA
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