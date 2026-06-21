Şırnak'ta 12 Öğrenci Sınava Polis Desteğiyle Ulaşabildi - Son Dakika
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Şırnak'ta 12 Öğrenci Sınava Polis Desteğiyle Ulaşabildi

Şırnak\'ta 12 Öğrenci Sınava Polis Desteğiyle Ulaşabildi
21.06.2026 12:20
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YKS AYT oturumuna geç kalma riski taşıyan 12 öğrenci, polislerin yardımıyla zamanında sınava girdi.

ŞIRNAK'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) geç kalma riski yaşayan 12 öğrenci, polis ekiplerinin yardımıyla sınav merkezlerine ulaştırıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS'nin ikinci oturumu AYT, saat 10.15'te başladı. Şırnak genelindeki 42 okulda, 12 bin 229 adayın katılımıyla gerçekleştirilen sınav öncesinde kimlik veya belge eksikliği ya da geç kalma riski yaşayan öğrencilerin yardımına, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yetişti. Sınav merkezlerine zamanında ulaşamayacağı belirlenen 12 öğrenci, polis ekipleri tarafından ekip araçları ve motosikletlerle alınıp, sınava girecekleri okullara ulaştırıldı. Öğrenciler sınava son dakikalarda yetişerek salonlara giriş yaptı. Polis ekipleri, sınav süresince okul çevrelerinde güvenlik ve trafik tedbirlerini sürdürdü.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Eğitim, Güncel, Şırnak, Polis, AYT, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta 12 Öğrenci Sınava Polis Desteğiyle Ulaşabildi - Son Dakika

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