Şırnak'ta 15 Temmuz etkinlikleri düzenlendi

ŞIRNAK'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyareti, fotoğraf sergisi, mevlit programı ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, ilk olarak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı yerleşkesinde bulunan şehitlik ziyaret edildi. Programa Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okunup, şehitler için dua edildi. Ardından protokol üyeleri şehitlik anıtına karanfil bıraktı. Şehitlik ziyaretinin ardından protokol üyeleri, Kent Meydanı'nda açılan 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisini gezdi. Daha sonra vatandaşlarla birlikte, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananları anlatan sinevizyon gösterimi izlendi.

Etkinlikler kapsamında daha sonra Merkez Ulu Cami'de mevlit programı düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dualar edildi, ilahiler okundu. Cami çıkışında Vali Birol Ekici ile protokol üyeleri, gelenlere tatlı ikram etti. Etkinliklerinin, akşam saatlerinde gerçekleştirilecek bayrak yürüyüşü ile Kent Meydanı'nda düzenlenecek anma programıyla devam edeceği belirtildi.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,