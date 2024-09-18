Şırnak'ta 21 Kuş Doğaya Salındı - Son Dakika
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Şırnak'ta 21 Kuş Doğaya Salındı

Şırnak\'ta 21 Kuş Doğaya Salındı

Şırnak'ta yaralı 32 kuştan tedavi edilen 21'i doğaya bırakıldı. Yetkililer duyarlılık istedi.

18.09.2024 15:47
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Şırnak'ta arazide yaralı ve bitkin halde bulunan 32 kuştan tedavisi tamamlanan 21'i doğaya salındı.

Kent merkezi ve ilçe kırsalında 2 ayda yaralı ve bitkin halde bulunan 32 kerkenez, kumru, gökdoğan sıvacı kuşu, atmaca ve kaya kartalı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine getirilerek tedavi altına alındı.

Tedavisi tamamlanan 32 kuştan 21'i belirli tarihlerde doğaya salındı.

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, AA muhabirine, rehabilitasyon ünitelerinde tedavisi tamamlanan 32 kuştan 21'ini yaşam alanlarına bıraktıklarını söyledi.

Kalay, vatandaşlardan doğada yaralı veya bitkin halde buldukları hayvanlarla ilgili yetkililere bilgi verilmesini istedi.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hayvan Hakları, Güncel, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

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