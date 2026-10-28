Şırnak\'ta 46 tonluk kayanın düştüğü yol, Trabzon\'dan gelen dağcılarla temizleniyor

ŞIRNAK'ta Uludere ve Beytüşşebap ilçelerini bağlayan kara yolunda düşme riski taşıyan kaya bloklarına karşı Trabzon'dan gelen dağcı ekiplerin katılımıyla yamaç temizliği başlatıldı.

Uludere ile Beytüşşebap ilçeleri arasındaki kara yolunda sürücüler ve bölge sakinleri için risk oluşturan kaya düşmelerine karşı Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Daha önce yaklaşık 46 ton ağırlığında kaya bloğunun düştüğü güzergahta, Habur 2 Köprüsü ile Taşarası köyü arasında kalan dağlık yamaçlar incelemeye alındı. Karayolları 9'uncu Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 98'inci Şube Şefliği ekipleri, olası can ve mal kayıplarının önüne geçmek amacıyla tehlike saçan alanlarda iyileştirme süreci yürüttü.

DAĞCI EKİPLER DE DAHİL EDİLDİ

AFAD İl Müdürlüğü personellerinin saha incelemelerinin ardından hazırlanan raporlar doğrultusunda, Trabzon'dan gelen IRATA sertifikalı uzman dağcılardan oluşan profesyonel ekipler de çalışmalara dahil edildi. Ekiplerin, dik ve ulaşılması güç yamaçlardaki tehlikeli kaya parçalarını temizleyerek olası düşme risklerini ortadan kaldırmayı hedeflediği belirtildi.