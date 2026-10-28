Şırnak'ta 46 tonluk kayanın düştüğü yol, Trabzon'dan gelen dağcılarla temizleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Şırnak'ta 46 tonluk kayanın düştüğü yol, Trabzon'dan gelen dağcılarla temizleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak\'ta 46 tonluk kayanın düştüğü yol, Trabzon\'dan gelen dağcılarla temizleniyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta Uludere-Beytüşşebap yolunda kaya riskine karşı Trabzon'dan gelen dağcı ekiplerin katılımıyla yamaç temizliği başlatıldı. Daha önce yaklaşık 46 tonluk kayanın düştüğü güzergahta Karayolları ekipleri Habur 2 Köprüsü ile Taşarası köyü arasında iyileştirme yürütüyor.

ŞIRNAK'ta Uludere ve Beytüşşebap ilçelerini bağlayan kara yolunda düşme riski taşıyan kaya bloklarına karşı Trabzon'dan gelen dağcı ekiplerin katılımıyla yamaç temizliği başlatıldı.

Uludere ile Beytüşşebap ilçeleri arasındaki kara yolunda sürücüler ve bölge sakinleri için risk oluşturan kaya düşmelerine karşı Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Daha önce yaklaşık 46 ton ağırlığında kaya bloğunun düştüğü güzergahta, Habur 2 Köprüsü ile Taşarası köyü arasında kalan dağlık yamaçlar incelemeye alındı. Karayolları 9'uncu Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 98'inci Şube Şefliği ekipleri, olası can ve mal kayıplarının önüne geçmek amacıyla tehlike saçan alanlarda iyileştirme süreci yürüttü.

DAĞCI EKİPLER DE DAHİL EDİLDİ

AFAD İl Müdürlüğü personellerinin saha incelemelerinin ardından hazırlanan raporlar doğrultusunda, Trabzon'dan gelen IRATA sertifikalı uzman dağcılardan oluşan profesyonel ekipler de çalışmalara dahil edildi. Ekiplerin, dik ve ulaşılması güç yamaçlardaki tehlikeli kaya parçalarını temizleyerek olası düşme risklerini ortadan kaldırmayı hedeflediği belirtildi.

Kaynak: DHA
BeytüşşebapTrabzonUludereŞırnakGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların büyük bölümü sayıldı Netanyahu’ya soğuk duş İsrail'de oyların büyük bölümü sayıldı! Netanyahu'ya soğuk duş
İsmail Kartal’ın yerine ilk görüşme yapıldı bile İşte telefon açılan teknik direktör İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör
14 yıllık iktidar sandıkta devrildi Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi 14 yıllık iktidar sandıkta devrildi! Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı 2 saat için istedikleri ücrete bakın Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar Yerini bildirene büyük ödül 19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar! Yerini bildirene büyük ödül
12:06
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
12:02
Arsenal 4. lig takımına elendi Hakem görür görmez maçı durdurdu
Arsenal 4. lig takımına elendi! Hakem görür görmez maçı durdurdu
11:52
Bir hafta arayla iki acı haber Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
Bir hafta arayla iki acı haber! Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
11:28
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia “Namaz kılmaya gittim“ deyip...
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
10:47
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
10:31
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 12:27:09. #.0.3#
SON DAKİKA: Şırnak'ta 46 tonluk kayanın düştüğü yol, Trabzon'dan gelen dağcılarla temizleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android