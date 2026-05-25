Şırnak'ta 48 Şüpheli Yakalandı

Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 48 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 18-24 Mayıs'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 48 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 29'u adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.