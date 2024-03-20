Şırnak'ta 5 yerleşim yeri kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Şırnak'ta 5 yerleşim yeri kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Şırnak\'ta 5 yerleşim yeri kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerine bağlı 5 yerleşim yerinin yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Uludere'de 1 ve Beytüşşebap'ta 4 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Beytüşşebap Belediyesi ise buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaparak, vatandaşlar da kar temizleme işlemlerini gerçekleştirdi.

20.03.2024 13:03  Güncelleme: 13:04
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Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerine bağlı 5 yerleşim yerinin yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Şırnak'ta kar dolayısıyla ilçelerden Uludere'de 1 ve Beytüşşebap'ta 4 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerince kapalı yolların ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Beytüşşebap Belediyesi de ilçe merkezinde buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı, vatandaşlar iş yerleri önünde biriken karı temizledi.

Kaynak: AA

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