Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerine bağlı 5 yerleşim yerinin yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Şırnak'ta kar dolayısıyla ilçelerden Uludere'de 1 ve Beytüşşebap'ta 4 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerince kapalı yolların ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Beytüşşebap Belediyesi de ilçe merkezinde buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı, vatandaşlar iş yerleri önünde biriken karı temizledi.
Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta 5 yerleşim yeri kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
Elazığ'da 3 çocuğun motosikletin sepetinde önlem alınmadan yolculuk etmesi yürekleri ağza getirdi. Çocukların birbirlerine sarılması ise dikkat çekti. Motosiklet sürücüsünün rahat tavırları ise tehlikeli yolculuğun vahametini gözler önüne serdi. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Beşiktaşlı Avukatlar Derneği arasında Avukat Projesi İşbirliği Protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, avukatlar deplasman maçlarında gözlemci olarak yer alacak ve taraftarların hak ihlallerini raporlayacak. Ayrıca, sporun insan haklarını ihlal eden bir fonksiyon haline gelmesini engellemek amacıyla akademik çalışmalar yapılacak.
Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı dağ köylerine ve Aras Dağları'na kar yağdı. Kar nedeniyle kapanan 12 köy yolunu açma çalışmaları başlatıldı.
BirGün gazetesinden Atilla Aşut'un Ankara'daki evinden gözaltına alındığı bildirildi. Aşut'un ifadesi Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde alınmaktadır. Avukatlar süreci takip etmek için harekete geçmiştir.
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Büyükdere, Gültepe, Yıldıztepe ve Göztepe Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek iftar yemeği düzenledi. Başkan Kurt, vatandaşlarla yakından ilgilenerek, halini hatırını sordu ve fotoğraf çektirdi.
Fuar, 600.000 metrekareden büyük bir alanda gerçekleşecek ve 100'den fazla forum ve zirve ile 200'ü aşkın etkinlik sunacak. 30'dan fazla ülke ve bölgeden 5.000'i aşkın katılımcı ve 120'den fazla ülke ve bölgeden 400.000'i aşkın ziyaretçi bekleniyor. Organizatörler, Kuşak ve Yol ortak ülkelerinden gelen profesyonel ziyaretçi sayısının önemli ölçüde arttığını belirtti.
Sinop'ta Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 425 adet taşıt içinde motosiklet yüzde 63,3 ile ilk sırada yer aldı. Otomobil ise yüzde 24,5 ile ikinci sırada yer aldı. Şubat ayında toplam 1.694 adet taşıtın devri yapıldı.
Gümüşhane'de, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Vali Alper Tanrısever'in katılımıyla 3 bin fidan dikildi. Çamlıca Mahallesi Kızılköy mevkisinde düzenlenen ağaç dikme etkinliğinde, öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu. Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, amaçlarının hem hafta hakkında bilgilendirme yapmak hem de topluma doğa ve çevre sevgisini aşılamak olduğunu belirtti.
Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerini dinlemek ve destek sağlamak amacıyla Dağeymiri Mahallesi'nde bir araya geldi. Kömürcüoğlu, ev ziyaretleri sırasında çocuklara hediyeler vererek sevinçlerine ortak oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, şehirdeki tüm haneleri ziyaret ederek destek sağlama sözünü yerine getirmeye devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?