Şırnak'ta 500 Yataklı Hastane Yıl Sonunda Açılacak

ŞIRNAK'ta yapımı süren 500 yataklı bölge hastanesinde çalışmalar devam ederken, modern donanımı ve yüksek kapasitesiyle yıl sonunda hizmete açılması hedefleniyor.

Şırnak'ın Cudi Dağı eteklerinde, İkizce köyü mevkiinde yapımı süren 500 yataklı Şırnak Bölge Devlet Hastanesi'nde çalışmalar sürüyor. Şırnak-Cizre kara yolunun 20'nci kilometresinde, toplam 120 bin metrekare alan üzerine kurulan ve bunun 117 bin metrekaresi kapalı alan olarak planlanan hastanenin, bölgedeki hasta sevklerini büyük ölçüde azaltması amaçlanıyor.

Modern donanımlı hastane, 201 tek kişilik oda, 130 yoğun bakım yatağı, 22 ameliyathane, 6 mahkum servisi, 20 diyaliz ünitesi, 15 palyatif bakım odası ve 2 yanık ünitesi ile planlandı. Ayrıca 30 erkek, 30 kadın ve 20 çocuk acil müşahede yatağının yer alacağı hastanede toplam 153 poliklinik hizmet verecek. Projede bin 60 araç kapasiteli otopark ile helikopter pisti de bulunuyor.

Yaklaşık 1 milyar 498 milyon TL bedelle ihale edilen hastanenin yapımını üstlenen firmanın Proje Müdürü Ömer Ertuş, çalışmaların yoğun tempoyla sürdüğünü belirterek, yaklaşık 350 personelin sahada görev yaptığını söyledi. Hastanenin 120 bin metrekare inşaat alanına sahip olduğunu ifade eden Ertuş, 22 ameliyathane ve 500 yatak kapasitesiyle bölgenin en büyük sağlık yatırımlarından biri olacağını dile getirdi.

Deprem güvenliğine de dikkat çekilen projede 506 deprem izolatörü bulunduğunu belirten Ertuş, bu sayede olası bir depremde hizmetin kesintisiz sürdürülmesinin hedeflendiğini kaydetti. Engelli bireyler için özel rampalar, asansörler ve erişilebilir peyzaj alanlarının da projeye dahil edildiği aktarıldı.

Kaba inşaatın tamamlandığını, ince işçiliklerin sürdüğünü belirten Ertuş, sıva, seramik, medikal gaz, havalandırma ile mekanik ve elektrik hatlarının eş zamanlı ilerlediğini söyledi. Hastanenin yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılmasının planlandığı bildirildi.

