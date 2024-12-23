Şırnak'ta Akran Farkındalığı Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Şırnak'ta Akran Farkındalığı Protokolü İmzalandı

Şırnak\'ta Akran Farkındalığı Protokolü İmzalandı

Şırnak'ta 400 öğrenci için LGS hazırlık programı ve sosyal etkinlikler içeren proje hayata geçti.

23.12.2024 19:16
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Şırnak'ta "Akran Farkındalığı Akademisi (ŞAFAK) Projesi" kapsamında iş birliği protokolü imzalandı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) birimi tarafından hazırlanan proje çerçevesinde Valilik toplantı salonunda protokol imza töreni düzenlendi.

Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu tarafından imzalanan protokol kapsamında, kent genelinde belirlenecek 400 öğrenci, kent merkezi ve 6 ilçede haftanın bir günü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavına hazırlık programına alınacak.

Öğrenciler sınav becerilerini geliştiren akademik derslere katılarak, sosyal farkındalıklarını artıran etkinliklerle desteklenecek.

Proje ile öğrencilerin eğitim ve kültür faaliyetlerini düzenlemeye yönelik çalışmaları desteklenerek akademik başarılarının artırılması, öğrencilerin sosyal etkinliklerde bulunmasının sağlanması, öğrenci ve velilerin etkin çalışma yöntemleri konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Güncel, Eğitim, Yaşam, LGS, LGS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta Akran Farkındalığı Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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